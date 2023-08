Leiche in Bayern gefunden: Identität bislang ungeklärt – Kripo hat aber einen Verdacht

Von: Felix Herz

Im Passauer Landkreis wurde die Leiche eines Mannes gefunden. Die Identität ist bislang ungeklärt, die ermittelnde Kripo hat aber einen Verdacht. (Symbolbild) © Bihlmayerfotografie / IMAGO

Ein Landwirt hat in einem Waldstück bei Raßberg die Leiche eines unbekannten Mannes gefunden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Raßberg – Ein grausiger Fund erschüttert den Landkreis Passau: In einem Waldstück nahe Raßberg wurde der Leichnam eines bisher unidentifizierten Mannes gefunden. Die Hintergründe sind bislang unklar – die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und äußerte zumindest einen ersten Verdacht.

Leiche eines Mannes in Bayern gefunden: Hintergründe unklar

Laut Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Niederbayern am Dienstag, 1. August, hat ein Landwirt am Montag, 31. Juli, einen Leichnam entdeckt. Fundort ist ein Waldstück nahe Raßberg, einem Gemeindeteil der Stadt Hauzenberg. Er fand die männliche Leiche in der Nähe eines Fahrzeugs und verständigte sofort die Polizei.

Dem Bericht zufolge hat die Kriminalpolizeiinspektion Passau nun die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Klärung der Identität des Toten, übernommen. Denn bislang ist nicht klar, wer der Mann ist.

Kripo äußert Verdacht – handelt es sich bei dem Toten um einen Vermissten?

Zwar ist die Identität des Mannes bisher ungeklärt, die Kriminalpolizei hat aber einen Verdacht. So heißt es in der Pressemitteilung, dass man nicht ausschließen könne, dass es sich bei der Leiche um den seit „23.07.2023 vermissten 66-jährigen Mann aus dem Gemeindebereich Fürsteneck handelt“.

Um die Identität des gefundenen Mannes jedoch abschließend festzustellen, seien weitere Untersuchungen nötig. Die Ermittlungen zu den Umständen dauern an. (fhz)

