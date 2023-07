Verdi verschärft Warnstreiks im Handel: Supermärkte betroffen – Versorgungsengpässe möglich

Am Freitag sind zahlreiche Beschäftigte zum Ausstand aufgerufen. Betroffen sind auch Zentrallager oder Logistikzentren großer Supermarktketten.

München – Kurz vor dem Wochenende verschärft Verdi die Warnstreiks im bayerischen Handel. Am Freitag sind die Beschäftigten von mehr als 90 Betrieben zum Ausstand aufgerufen, wie die Gewerkschaft mitteilte.

Verdi verschärft Warnstreiks: Supermarktketten wie Edeka, Rewe und Lidl betroffen – Versorgungsengpässe?

Darunter sind Zentrallager oder Logistikzentren großer Supermarktketten, unter anderem von Edeka, Lidl, Penny und Rewe. Wie es von Verdi heißt, könne es dadurch zu Versorgungsengpässen kommen. Weitere Ziele sind unter anderem Supermärkte selbst, Großmärkte, einzelne Filialen der Bekleidungsketten H&M und Zara sowie zwei Ikea-Häuser. Einzelne Betriebe seien dabei schon seit Tagen im Ausstand.

Forderung von Verdi für den Einzelhandel: „Braucht dringend Entgelderhöhungen“ – weitere Verhandlungen

„Es braucht dringend Entgelterhöhungen, die den dramatischen Preissteigerungen etwas entgegensetzen“, betonte Hubert Thiermeyer, Verdi-Verhandlungsführer im bayerischen Einzelhandel. Die Gewerkschaft fordert im Einzelhandel unter anderem eine Erhöhung der Löhne um 2,50 Euro pro Stunde bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Im Groß- und Außenhandel geht es um eine Anhebung um 13 Prozent. In den kommenden Wochen stehen weitere Verhandlungen im Handel an, unter anderem am 12. Juli für den Einzelhandel. (kam)

