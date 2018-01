Niederbayer lernt Frauen über Dating-App „Lovoo“ kennen - und soll beide am selben Tag vergewaltigt haben

Was als Flirt begann endete für zwei Frauen in einem Martyrium: Ein 34-Jähriger soll sie missbraucht haben.

Schnaitsee/Traunstein - Über Chats der Dating-App Lovoo lernte ein 34-jähriger Niederbayer im Juni 2017 zwei Frauen kennen. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt: Der Mann aus Schnaitsee vergewaltigte unabhängig voneinander beide Frauen am 17. Juni.

Zunächst soll sich der 34-Jährige gegen Mitternacht mit der ersten Chat-Bekanntschaft getroffen haben. Es kam zu einvernehmlichen sexuellen Handlungen, dann aber soll er die Frau geschlagen und in die Brust gebissen haben. Daraufhin sei es ohne Kondom zum Geschlechtsverkehr gekommen. Währenddessen habe er die Frau in den Bauch und Oberschenkel gebissen sowie mit einem T-Shirt gewürgt. Mit mehreren Blutergüssen verließ sie die Wohnung am nächsten Morgen.

Mittags kam es dann zum zweiten Date

Noch am selben Tag traf sich der Angeklagte dann gegen Mittag mit einer zweiten Frau, erneut in seiner Wohnung in Schnaitsee. Man schaute gemeinsam einen Film, als sich der 34-Jähriger auch dieser Frau sexuell genähert haben soll, obwohl sie das nicht wollte. Es sei erneut zu nicht einvernehmlichem, schmerzhaften und ungeschützten Verkehr gekommen.

Zum Prozessauftakt am Landgericht Traunstein erklärte Verteidiger Dr. Vincent Burgert, dass sein Mandant bei den Tatausführungen unter dem Einfluss von Drogen stand. Über den Gerichtsprozess berichtet chiemgau24.de ausführlich in einem Ticker.

