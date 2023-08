Verheerender Brand: Zwei Menschen tot aufgefunden – doch starben sie überhaupt durch das Feuer?

Von: Felix Herz

Bei einem Brand in einem Kulmbacher Wohnhaus sind zwei Menschen ums Leben gekommen. © NEWS5 / Fricke

Am Mittwochmorgen wurden zwei Menschen tot in einem Wohnhaus gefunden, das in der Nacht abgebrannt war. Vieles zu dem Vorfall ist noch unklar.

Kulmbach – Mitten in der Nacht stand ein Haus in Kulmbach in Vollbrand. Am Ende konnte die Feuerwehr zwar den Brand unter Kontrolle bringen und verhindern, dass das Feuer auf die Nachbarhäuser übergreift – doch am Ende wurden zwei tote Personen innerhalb des Gebäudes gefunden. Wobei vieles noch nicht geklärt ist, unter anderem, ob die beiden Menschen überhaupt den Flammen zum Opfer fielen.

Haus in Kulmbach stand in Vollbrand: Zwei tote Menschen gefunden

Am Mittwochmorgen, 2. August, um kurz nach 3 Uhr, meldeten Zeugen, dass ein Einfamilienhaus im Kulmbacher Ortsteil Petzmannsberg in Flammen stehe. „Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr brannte der Dachstuhl bereits lichterloh“, schreibt das Polizeipräsidium Oberfranken in der begleitenden Pressemitteilung.

Etwa 130 Einsatzkräfte waren vor Ort und brachten den Brand unter Kontrolle. So konnte vor allem verhindert werden, dass die Flammen auf benachbarte Häuser übergreifen. Die endgültigen Löscharbeiten zogen sich aber noch viel länger hin. Auch, weil während der Löscharbeiten zwei tote Menschen in dem Haus gefunden worden sind.

Zwei tote Menschen in abgebranntem Haus: Einige offene Fragen

Zu dem verheerenden Brand sind Stand Mittwochmittag noch einige Fragen offen. So muss die Kriminalpolizei Bayreuth zum Beispiel die Brandursache klären. Zudem sind die zwei Toten noch nicht identifiziert worden – zumal unklar ist, ob diese überhaupt den Flammen zum Opfer gefallen waren oder anderweitig gestorben sind. Auch zum Alter und zum Geschlecht machte die Polizei bislang keine Angaben. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 300.000 Euro geschätzt. (fhz)

