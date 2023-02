Verheerender Wohnungsbrand: Mann stirbt, zwei Frauen schwer verletzt – halbe Million Euro Sachschaden

Von: Felix Herz

Teilen

Mitten in der Nacht brach ein Feuer in einer Haidacher Wohnung aus. Ein Mann kam ums Leben, zwei Frauen wurden schwer verletzt. (Symbolbild) © Marius Schwarz / IMAGO

In Bayern hat sich ein schwerer Brand ereignet. Er brach mitten in der Nacht in einer Haidacher Wohnung aus. Ursache ist wohl ein technischer Defekt.

Haidach – In Haidach ist bei einem schweren Wohnungsbrand ein Mann ums Leben gekommen. Zwei Frauen konnten von der Feuerwehr aus den Flammen gerettet werden. Die genaue Brandursache ist bislang unklar, die Ermittler gehen jedoch von einem technischen Defekt aus.

Wohnungsbrand in Bayern: Ein Mann tot, zwei Frauen schwer verletzt

Laut Pressemitteilung der Polizei am Montag, 27. Februar, brach das Feuer in der vorangegangenen Nacht aus, etwa gegen 00.40 Uhr. Ort des Unglücks war eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Haidach, Landkreis Aschaffenburg. Als die alarmierten Rettungskräfte eintrafen, „drang bereits dichter Qualm aus dem 1. Obergeschoss eines Hauses in der Winzenhohler Straße“, heißt es im Bericht des Polizeipräsidiums Unterfranken.

Von der Straße aus seien zudem Flammen in der Wohnung sichtbar gewesen. Sofort begann die Feuerwehr mit den Löscharbeiten. Gleichzeitig gelang es Einsatzkräften, zwei schwer verletzte Frauen aus der brennenden Wohnung zu retten. Die restlichen Bewohner des Hauses wurden mittels Drehleitern und Leitern von den Balkonen geholt, oder wurden durch die Schreie, Klingeln und herabfallende Trümmer selbst auf die Notlage aufmerksam und konnten nach draußen fliehen.

Die schwer verletzten Frauen sind 49 und 81 Jahre alt. Der 87-jährige Ehemann der 81-Jährigen konnte nur noch tot aus der Wohnung geborgen werden, er war seinen Verletzungen am Brandort erlegen.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Wohnungsbrand in Bayern: Feuerwehr kann Ausbreitung verhindern

Der Feuerwehr gelang es, den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen. Somit wurde außerdem verhindert, dass sich das Feuer auf andere Gebäudeteile ausbreitet. Das Haus konnte jedoch über Nacht nicht mehr betreten werden, weswegen sich die Bewohner „kurzfristig eine andere Unterbringung suchen“ mussten.

Laut Polizeibericht nahm die Kriminalpolizei Aschaffenburg noch die Ermittlungen zu dem Brand auf. „Erste Erkenntnisse lassen einen technischen Defekt vermuten“, heißt es zur Ursache. Die abschließenden Untersuchungen würden aber noch eine lange Zeit in Anspruch nehmen, schreiben die Beamten. Die Höhe des Sachschadens wird auf 500.000 Euro geschätzt. (fhz)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Schwerer Unfall in Bayern: Auto stand in Vollbrand – Fahrer konnte sich gerade noch retten.