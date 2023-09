Busfahrer wird auf Autobahn bewusstlos - 77-Jähriger übernimmt Steuer und verhindert Katastrophe

Von: Felix Herz

Nach einem Kreislaufzusammenbruch des Busfahrers greift ein Passagier ein und rettet 32 Menschen. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Nach dem Kreislauf-Zusammenbruch eines Reisebus-Fahrers wird ein 77-Jähriger zum Helden auf der A7: Er verhinderte einen schweren Busunfall.

Memmingen – Großes Glück im Unglück: Dank der schnellen Reaktion eines 77-jährigen Passagiers in einem Reisebus konnte auf der Autobahn A7 nahe Memmingen in Bayern ein schwerwiegender Verkehrsunfall abgewendet werden.

77-Jähriger greift beherzt zu und verhindert Bus-Katastrophe in Bayern

Der 43-jährige Buslenker erlitt während der Fahrt einen Kreislaufkollaps und verlor das Bewusstsein, so die Polizei in ihrer Pressemitteilung am Montag, 4. September. Der mit 32 Fahrgästen besetzte Reisebus kollidierte infolgedessen am Sonntag, 3. September, in einer Baustellenzone mit der rechten Schutzbarriere und einer temporären Betonmauer. Der 77-jährige Passagier griff anschließend entschlossen ins Lenkrad, um eine größere Katastrophe zu verhindern.

Kein Fahrgast verletzt – Busfahrer erhält noch vor Ort medizinische Hilfe

Bei dem Unfall wurde kein Fahrgast verletzt. Der Busfahrer erhielt am Unfallort medizinische Hilfe, informierte eine Polizeisprecherin. Der Bus konnte später seine Fahrt fortsetzen. Wer zu diesem Zeitpunkt das Fahrzeug lenkte, konnte die Sprecherin nicht bestätigen. Der Gesamtschaden wurde von der Polizei auf etwa 10 000 Euro geschätzt. (fhz)

