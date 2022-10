Verkehrsschild-Chaos in Coburg: Stadt ruft in Video zur Missachtung auf – offenbar ungewollt

Von: Tanja Kipke

Ein Umleitungsschild in Coburg sorgt aktuell für Irritation bei den Autofahrern. (Symbolbild) © Klaus W. Schmidt/IMAGO

Eine Umleitung der Stadt Coburg sorgt momentan für Verwirrung bei Autofahrern. Das eine Schild weist nach links, das andere verbietet die Einfahrt.

Coburg – Es ist eine kuriose Situation. Wer aktuell in Coburg in das „Mauer“-Parkhaus fahren möchte, steht einer nicht ganz einfachen Aufgabe gegenüber. Seit Juli wird rund um das Parkhaus der Innenstadt gebaut, immer wieder gibt es geänderte Einfahrtswege. Diesmal würde die Umleitung der Stadt Autofahrer jedoch zehn Euro Verwarnungsgeld kosten. Die Fahrt ins Parkhaus ist rechtlich also gar nicht erlaubt.

Stadt zeigt im Facebook-Video die neue Straßenführung – und ruft damit zur Missachtung auf

Auf Facebook erklärt die Stadt in einem Video den neuen Weg ins Parkhaus. Sogar im Video lässt sich der Fehler der Stadt erkennen. Ein Umleitungsschild weist die Autofahrer an, bei einer Einmündung nach links abzubiegen. Ein Verkehrsschild einige Meter weiter (bei Sekunde 11 im Video) erlaubt allerdings nur das geradeaus fahren und das rechts abbiegen. Links abbiegen ist somit verboten. Die Umleitung der Stadt sagt also, man solle nach links fahren, dabei wird das durch ein anderes Schild klar verboten.

Würden sich Autofahrer an die aufgestellten Schilder halten, wären zehn Euro Verwarnungsgeld fällig, sagt Stefan Probst, Sprecher der Coburger Polizei dem BR zu dem Fall. „Offensichtlich wurde es versäumt, das Verkehrszeichen zu entfernen beziehungsweise abzuhängen.“ Dass Autofahrer darüber irritiert seien, sei nur verständlich.

Fehler fiel Stadt Coburg offenbar nicht auf

Der Fehler scheint den Verantwortlichen bisher wohl nicht aufgefallen zu sein. Der BR hat die Stadt daraufhin gewiesen, man werde sich nun darum kümmern. Bis sich das Schilder-Chaos geklärt hat, müssen sich Autofahrer in der Innenstadt weiterhin entscheiden, ob sie ins Parkhaus fahren wollen und damit ein Verwarnungsgeld der Polizei riskieren oder sich doch lieber einen anderen Parkplatz suchen. (tkip)

