Bürger-Wunsch wird erhört: Gastro-Regelung aus der Corona-Zeit wird verlängert – teils aber mit Sonderauflagen

Von: Felix Herz

Teilen

Während Corona wurden der Gastronomie größere Freischankflächen gestattet, um pandemiebedingte Umsatzeinbußen aufzufangen. Bei den Gästen kam das sehr gut an – so gut, dass die Regelung nun dauerhaft verlängert wurde. (Symbolbild) © Achim Schmidt

In der Corona-Pandemie durfte die Gastronomie ihre Freischankflächen deutlich vergrößern, um Umsatzeinbußen aufzufangen. Das Konzept hat sich bewährt.

München – Es war eine Corona-Maßnahme, die von fast allen Menschen begrüßt wurde: vergrößerte Freischankflächen. Bis auf die Straße durften Gastronomien ihren Bereich ausweiten. Die Folge: Mehr Leben in den Straßen, Urlaubs-Feeling mit italienischem Flair in den Städten, begeisterte Bürger. Nun entschieden mehrere Städte in Bayern, das Konzept beizubehalten.

Vergrößerte Freischankflächen in Bayern: „Corona-Maßnahme“ bleibt erhalten

Vor allem im Süden von Bayern hatte sich schnell der Begriff „Schanigärten“ durchgesetzt – er stammt ursprünglich aus Wien und bezeichnet die Freiluftterrassen vor den Kaffeehäusern. Eingegrenzt mit Pflanzenkübeln oder Holzzäunen waren plötzlich gastronomische Sitzbereiche auf den Parkplätzen von Straßen zu sehen. Ursprünglich war die Maßnahme in der Corona-Pandemie eingeführt worden, um der Gastronomie zu ermöglichen, Umsatzeinbußen durch die begrenzte Nutzung der Innenräume aufzufangen.

Bei den meisten Bürgern kamen die vergrößerten Freischankflächen und Schanigärten sehr gut an – ab und an gab es natürlich aber auch die fast schon obligatorische Beschwerde von Anwohnern. Trotzdem wurde die Maßnahme nun in vielen Städten Bayerns verlängert, teils dauerhaft.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Von Nürnberg bis München: Schanigärten bleiben erhalten

Einem Sprecher des Kreisverwaltungsreferats (KVR) der Stadt München zufolge habe es viel Lob vonseiten der Bürger für die Schanigärten gegeben. Daher habe man im Mai 2021 entscheiden, sie in der Zeit von April bis Mai beizubehalten. Nun gab der Sprecher bekannt: „Jeder Schanigarten und jede Erweiterung einer Freischankfläche wird als eine Sondernutzung vom Kreisverwaltungsreferat genehmigt.“

Auch in Nürnberg durften Wirte während der Corona-Pandemie ihre Freischankflächen auf Parkplätze ausweiten. Wirtschaftsreferent Michael Fraas kündigte nun an, diese „großzügige Praxis“ auch im Jahr 2023 fortzuführen. Wichtig ist nach Fraas‘ Angaben vor allem, dass Rettungswege frei bleiben und auf Gehwegen ausreichend Platz für Rollstuhlfahrer, Kinderwagen oder Menschen mit Rollator bleibt.

Regensburg zieht mit – Sonderauflagen in Bamberg

Das Regensburger Wirtschaftsreferat teilte ebenfalls mit, erweiterte Freischankflächen großzügiger zu genehmigen. Selbiges gilt für Bamberg: Hier war der Katzenberg ein besonders beliebter Hotspot für die gern genutzten Freischankflächen. Ende Januar einigte man sich mit den verschiedenen Interessensgruppen auf einen Kompromiss: Zwischen Mai und Oktober dürfen die Wirte wie gehabt Stühle und Tische auf sechs Parkplätze stellen. Während der Sandkirchweih Ende August und bei Flohmärkten müssen sie diese Plätze freiräumen. (fhz)

15 Orte in Bayern, die man gesehen haben muss Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.