Autos krachen auf Landstraße ineinander: Zwei Menschen sterben – Kind (8) wird verletzt

Von: Katarina Amtmann

Zwei Menschen starben bei dem schweren Unfall nahe Landshut. © fib/DG

Eine Autofahrerin geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte in einen anderen Wagen. Beide Fahrer starben, ein Kind wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Landshut - Bei Landshut hat sich am frühen Sonntagmorgen, 11. Juni, ein schwerer Unfall ereignet. Dabei kamen zwei Personen ums Leben, ein Kind wurde verletzt. Das teilte die Polizei mit.

Unfall auf B299 bei Landshut: Autofahrerin gerät auf Gegenfahrbahn - Tochter mit im Wagen

Demnach fuhr eine Landshuterin (37) gegen 1.30 Uhr auf der Bundesstraße B299 von Vilsbiburg kommend in Richtung Landshut. Mit im Fahrzeug befand sich ihr achtjähriges Kind. Auf Höhe der Justizvollzugsanstalt bei Berggrub kam die Frau aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte sie mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.

Eine Frau (37) und ein Mann (60) starben nach einem schweren Unfall. © fib/DG

Zwei Menschen sterben bei Unfall nahe Landshut - Kind verletzt

Die Verunglückten wurden in ihren Autos eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Die 37-Jährige kam in ein Krankenhaus, wo sie kurz darauf starb. Ihre Tochter konnte leicht verletzt aus dem Wagen befreit werden und kam ebenfalls in eine Klinik. Der Fahrer (60) des anderen Autos kam schwerverletzt per Rettungshubschrauber in die Uniklinik Regensburg, wo auch er am Morgen seinen Verletzungen erlag.

Ein Gutachter wurde an die Unfallstelle bestellt, um die Ursache zu klären. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die B299 war laut Polizei bis 6.30 Uhr komplett gesperrt. (kam)

Die Rettungskette

