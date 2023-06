Unwetter überrascht Familie in Oberfranken: Kinder lebensgefährlich von Baum verletzt

Von: Christian Einfeldt

Eine Familie wurden in Oberfranken beim Spaziergang von einem Baum getroffen. © Vifogra

In Oberfranken ereignete sich beim Familienspaziergang eine Tragödie: Ein Unwetter riss einen Baum aus dem Boden und traf die Familie – die zwei Kinder lebensgefährlich verletzt.

Weißenohe – Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt dieser Tage in ganz Bayern vor mitunter schweren Gewittern. Aktuelle Wetterereignisse würden vielerorts in Starkregen münden. In einigen Landkreisen gilt die Unwetterwarnung „Alarmstufe Rot“. Im Landkreis Forchheim kam es nun zu einem schweren Unglück. Wie unter anderem Focus Online berichtet, wurde am Donnerstagnachmittag (8. Juni 2023) eine Familie von einem umkippenden Baum getroffen. Die Mutter wurde schwer verletzt, zwei Kinder schweben seither in Lebensgefahr.

Kinder mussten reanimiert werden: Familie beim Spaziergang von Baum getroffen

Nach Erstberichten von Online-Portal Vifogra hatte die Familie gerade einen Spaziergang unternommen, als diese von einem Unwetter überrascht wurde und eine Windböe einen morschen Baum aus dem Boden riss. Die Mutter sowie die zwei Kinder wurden von dem Baum getroffen. Noch vor Ort mussten Rettungskräfte die Kinder reanimieren.

