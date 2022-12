Sohn findet Mutter schwer verletzt zu Hause vor – von ihrem Pfleger fehlt jede Spur

Von: Thomas Eldersch

Bei einem Angriff wurde eine 89-Jährige in Niederbayern schwer verletzt. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Im niederbayerischen Eching wurde am Freitag eine schwer verletzte Seniorin bei sich zu Hause gefunden. Die Polizei geht von einer Gewalttat aus.

Eching – Am Freitagnachmittag, 2. Dezember, wurde die Polizei in ein Wohnhaus im niederbayerischen Eching (Landkreis Landshut) gerufen. Eine 89-jährige Frau wurde schwer verletzt. Von ihrem Pfleger fehlte zunächst jede Spur. Die Polizei hat nun Fahndungsmaßnahmen nach ihm eingeleitet.

Seniorin wurde zu Hause angegriffen und schwer verletzt

Gegen 17 Uhr wollte der Sohn seine 89-jährige Mutter zu Hause besuchen. Als er an ihrem Einfamilienhaus in Eching ankam, entdeckte er sie schwer verletzt in einem Zimmer, schreibt die Polizei Niederbayern in einer Pressemitteilung. Er informierte umgehend die Ordnungshüter und den Rettungsdienst. Dieser traf kurze Zeit später ein und stellte schwere Kopfverletzungen an der Seniorin fest. Sie wurde noch vor Ort versorgt und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen übernahm anschließend die Kriminalpolizei Landshut. Unterstützt wird sie von der Staatsanwaltschaft Landshut. Im Raum steht der Verdacht eines mutmaßlichen versuchten Tötungsdelikts an der Rentnerin.

Ermittlungen konzentrieren sich auf den Pfleger der Rentnerin

Die Ermittlungen konzentrieren sich derzeit auf den 33-jährigen Pfleger der Seniorin. Der Mann zog im August 2022 im Rahmen seiner Tätigkeit auf das Anwesen des Opfers. Von ihm fehlte jedoch zunächst jede Spur. Er gilt als dringend tatverdächtig. „Der 33-jährige Pole ist derzeit flüchtig“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Hintergründe der Tat sowie das Motiv sind bislang noch vollkommen unklar. Jetzt hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen können sich telefonisch bei der Polizei Landshut unter (0871) 9 25 20 melden. (tel)