Selbstgebasteltes Solarkraftwerk explodiert: Bayerischer Rentner schwer verletzt

Von: Johannes Welte

Die ausgebrannte Solaranlage Marke Eigenbau © Freiwillige Feuerwehr Bad Brückenau

Ein 72-Jähriger hat sich im unterfränkischen Kurort Bad Brückenau (Landkreis Bad Kissingen) selbst ein Solarkraftwerk mit Batteriespeicher gebastelt. Die Anlage explodierte, der Senior wurde schwer verletzt.

Bad Brückenau - Das, was sich der 72-Jährige in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in dem Rhön-Städtchen selbst installiert hatte, bezeichnet die Polizei als „Solarbatteriepowerbank“. Der Bastler hatte Solarpaneele und Ladeeinheiten zu einem Balkonsonnenkraftwerk zusammengeschraubt und dieses mit Autobatterien in der Wohnung verbunden, um den Strom zu speichern.

Am Balkon dieses Hauses explodierte die Balkansolar-Anlage Marke Eigenbau © Freiwillige Feuerwehr Bad Brückenau

Selbstgebasteltes Solarkraftwerk explodiert: Löscharbeiten unter Atemschutz

Am Samstagmorgen ereignete sich eine Explosion, die den Rentner schwer verletzte, der sich unmittelbar neben der Anlage aufhielt. Der Senior versuchte noch, das Feuer selbst zu löschen, alarmierte dann aber die Feuerwehr, als die Wohnungseinrichtung Feuer gefangen hatte. „Unter Atemschutz konnte der Brand im Erdgeschoss schnell unter Kontrolle gebracht werden“, heißt es bei der Stadtfeuerwehr. Der Rentner kam mit dem Krankenwagen sofort in eine Klinik.

Explosion von Balkonkraftwerk: Die Wohnungseinrichtung fing Feuer © Freiwillige Feuerwehr Bad Brückenau

Selbstgebautes Solarkraftwerk explodiert: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Die Feuerwehr musste dann einen Teil des Mini-Kraftwerks abmontieren, alle Ladeeinheiten, die zerstörte Batterien sowie weitere Elektrogeräte aus der Wohnung ins Freie verfrachten und dort die kokelnden Reste löschen. „Nur dank der schnellen Anfahrt der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden“, heißt es. Der Einsatz dauerte rund eineinhalb Stunden.

Ein Feuerwehrmann löscht die letzten Reste der verbrannten Solaranlage © Freiwillige Feuerwehr Bad Brückenau

