Zug rammt Auto und schleift es 300 Meter mit: Fahrer schwer verletzt

Von: Marvin Köhnken

Ein Autofahrer ist schwer verletzt worden, als ein Zug der Deutschen Bahn sein Auto bei Viehhausen gerammt und mitgeschleift hat. © Georg Barth

An einem unbeschrankten Bahnübergang rammte ein Zug ein Auto und schleifte es mehrere hundert Meter mit sich. Eine Person wurde dabei schwer verletzt.

Edling/Viehhausen – In der Nacht von Montag auf Dienstag, 4. Juli, hat sich gegen 0:05 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall am unbeschrankten Bahnübergang in Viehhausen bei Edling, Landkreis Rosenheim, ereignet. Ein 41-jähriger Wasserburger war mit seinem Nissan von Edling kommend in Richtung Reitmehring unterwegs, als es zu einer Kollision mit einem Zug der Deutschen Bahn kam, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.

Unfall an Bahnübergang in Viehhausen: Autofahrer schwer verletzt

Der Zugführer reagierte demnach sofort und leitete eine Notbremsung ein, doch das Auto wurde trotzdem rund 300 Meter mitgeschleift, bevor der Zug zum Stillstand kam. Der Fahrer erlitt laut Angaben der Polizei schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Unfallklinikum nach Murnau, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, gebracht.

Das Fahrzeug des 41-Jährigen wurde bei dem Zusammenstoß stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Totalschaden am Auto beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. Der Sachschaden am Zug stand am Vormittag noch nicht fest, die Gleisanlage wurde jedoch nicht beschädigt. Im Zug befanden sich neben dem Zugführer und der Zugbegleiterin zwei weitere Fahrgäste. Alle blieben unverletzt.

Bahnstrecke stundenlang gesperrt – Ermittlungen laufen

Wegen des Unfalls musste die Straße am Bahnübergang in Viehhausen für etwa drei Stunden gesperrt werden. Die Bahnstrecke zwischen Rosenheim und Mühldorf war ebenfalls mehrere Stunden lang vollständig gesperrt. Die örtliche Polizei erhielt Unterstützung von Einsatzkräften der Bundespolizei sowie den freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Ortschaften Attl-Reitmehring, Wasserburg und Ramerberg, zusätzlich waren weitere Rettungskräfte im Einsatz.

Die genaue Unfallursache wird derzeit ermittelt. Ein unfallanalytisches Gutachten wurde in Auftrag gegeben, um den genauen Unfallhergang zu klären.

Hinweis: Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Marvin Köhnken sorgfältig geprüft.