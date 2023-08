Mehrere Personen durch Messerstiche verletzt: Großeinsatz der Polizei auf A73

Von: Adriano D'Adamo

Die Polizei rückte für einen Großeinsatz auf die A73 bei Coburg aus. Sie fand mehrere verletzte Personen mit Messerstichen in einem Auto.

Update vom 19. August, 14.25 Uhr: Es wurden mehr Informationen zum Tathergang und den verletzten Personen veröffentlicht. Bei dem Angreifer handelte sich um einen 28-jährigen Mann, der auf den 33-jährigen Fahrer und die 56-jährige Beifahrerin mit einem Messer eingestochen hatte. Während der Fahrt nach Nürnberg befanden sich neben dem Angreifer noch drei weitere Personen im Auto, ein Fahrer, eine Beifahrerin und ein Mitreisender. Nachdem der Mann auf den Fahrer und die Beifahrerin eingestochen haben soll, hielt der 33-Jährige das Auto an und zog den Angreifer aus dem Auto.

Die Beifahrerin wurde schwer verletzt. Sowohl der Fahrer als auch der 28-Jährige erlitten mehrere Schnittverletzungen am Oberkörper. Der 18-jährige Mitreisende blieb aber unverletzt. Zeugen riefen nach der Auseinandersetzung die Polizei an, die mit einem Polizeihubschrauber und dem Rettungsdienst anrückte. Der 28-Jährige soll laut News5 während des Transports in ein nahegelegenes Krankenhaus die Rettungskräfte und eine Sanitäterin angegriffen haben. Daraufhin wurde er vorläufig festgenommen.

Erstmeldung vom 19. August: Rödental – Am Freitagabend (18. August) musste die Polizei für einen Großeinsatz auf die A73 bei Rödental im Landkreis Coburg ausrücken. Drei Menschen wurden durch eine Messerattacke verletzt und eine weitere Person bedroht.

Kriminalpolizei vor Ort: Drei Verletzte im Auto gefunden

Laut einem Lkw-Fahrer stand ein Kleinbus mit rumänischem Kennzeichen auf der Fahrbahn. Der Lastkraftwagenfahrer stieg aus, um zu sehen, ob der andere Fahrer Hilfe benötigte. Er wurde durch die Scheibe des Autos mit einem Messer bedroht und ergriff daraufhin die Flucht, berichtete News5.

Die Polizei rückte am Freitagabend auf die A73 aus. © NEWS5 / Merzbach

Mehrere Einsatzkräfte der Polizei trafen nur wenige Minuten später ein. Sie fanden drei Personen mit mehreren Messerstichen im Fahrzeug. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Kriminalpolizei Coburg führte vor Ort eine umfangreiche Spurensicherung durch.

