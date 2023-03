„Keinerlei Anhaltspunkte“: 17-Jährige aus Bayern vermisst – Polizei bittet um Hilfe bei der Suche

Von: Felix Herz

Die 17-jährige Uliana Henschel wird seit der Nacht von Freitag auf Samstag, 4. März, vermisst. Bisher hat die Polizei keinerlei Anhaltspunkte, wo sich die junge Frau aufhalten könnte. © Polizeipräsidium Unterfranken

Mitten in der Nacht verließ eine 17-Jährige das elterliche Wohnhaus – und wird seitdem vermisst. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe.

Erlenbach am Main – Eine junge Frau aus Unterfranken wird vermisst. Es handelt sich um die 17-jährige Uliana Henschel aus Erlenbach am Main, Landkreis Miltenberg. In einer Pressemitteilung vom Samstag, 4. März, schreibt das Polizeipräsidium Unterfranken, dass die junge Frau in der Nacht aus dem elterlichen Wohnhaus verschwand und seitdem nicht mehr auftauchte.

17-jährige Uliana Henschel aus Bayern vermisst: Polizei hat „keinerlei Anhaltspunkte“

In der polizeilichen Pressemitteilung heißt es, dass die junge Frau in der Nacht vom Freitag, 3. März, auf Samstag gegen 00.30 Uhr das elterliche Wohnhaus in Erlenbach am Main verließ und seitdem von ihr jede Spur fehle. Nun ist die Obernburger Polizei auf der Suche nach ihr, zudem ist es möglich, dass sich der Teenager in einer psychischen Ausnahmesituation befindet, heißt es.

Weil die Polizei „keinerlei Anhaltspunkte“ hat, wo sich die Jugendliche aufhält, bittet sie nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche. „Da nicht auszuschließen ist, dass sich die 17-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befindet, führt die Polizeiinspektion Obernburg am Main umfangreiche Suchmaßnahmen durch.“ Im Zuge dessen wurde nun eine Personenbeschreibung samt Foto veröffentlicht:

Name: Uliana Henschel

Aussehen: Etwa 175 Zentimeter groß, schlanke Statur, schulterlange und rotgefärbte Haare

Kleidung: Sie trug zuletzt eine blaue Trainingsjacke mit weißen Streifen, dazu weiße Turnschuhe

Wer hat den Teenager aus Erlenbach am Main gesehen? Polizei bittet um Mithilfe

Wer die junge Frau gesehen hat oder Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Obernburg am Main in Verbindung zu setzen. Die Telefonnummer lautet: (06 02) 2 62 90. (fhz)

Wird weiterhin vermisst: Ein 81-Jähriger aus dem Landkreis Main-Spessart und eine 54-Jährige aus Flossenbürg.

