Wo ist Anita? - Frau aus Bayern schon seit Tagen vermisst: Suche bislang ohne Erfolg

Von: Katarina Amtmann

Anita E. wird vermisst. © Polizei Oberfranken

Bereits seit dem 27. Januar wird eine Frau aus Oberfranken vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach Anita E.

Gößweinstein - Bereits seit dem Wochenende wird Anita E. (51) vermisst. Nun sucht die Polizei öffentlich nach der Frau aus Gößweinstein (Landkreis Forchheim).

Frau aus Gößweinstein vermisst: Befindet sich die Vermisste in einer hilflosen Lage?

Die Vermisste wurde zuletzt am Freitag (27. Januar) an ihrer Wohnadresse in Gößweinstein gesehen. „Aufgrund gesundheitlicher Probleme könnte sich die Gesuchte in hilfloser Lage befinden“, teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Intensive Suchmaßnahmen nach der 51-Jährigen führten bisher nicht zum Erfolg. Im Einsatz waren Beamte der Polizei Ebermannstadt, Diensthundeführer und die örtliche Feuerwehr.

Gößweinstein: Frau vermisst - So wird die Gesuchte beschrieben

1,75 Meter groß

auffällig schlank

kurzes, blondes Haare

trägt eine Brille

trägt eventuell eine blaue Jacke und eine graue Hose

Polizei Oberfranken bittet um Hinweise zu vermisster Frau

Die Vermisste dürfte laut Polizei zu Fuß unterwegs sein. Wer Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann oder die Frau in den letzten Tagen gesehen hat, soll sich bei der Polizei Ebermannstadt unter der Nummer 09194/7388-0 melden. (kam)

