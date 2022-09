14-Jährige aus Franken verschwindet aus Jugendeinrichtung – Wer hat Valentina gesehen?

Großaufgebot an Helfern sucht nach ihr

Eine 14-jährige Teenagerin aus Aschaffenburg verschwand in den frühen Montagmorgenstunden aus ihrem Heim. Jetzt sucht die Polizei nach ihr.

Aschaffenburg – Seit Montagmorgen fehlt von der 14-jährigen Valentina R. jede Spur. Das Mädchen verließ die Jugendeinrichtung, in der sie untergebracht ist, und seitdem wurde sie nicht mehr gesehen. Die Polizei entschied sich jetzt dazu, eine Öffentlichkeitsfahndung nach ihr herauszugeben und hofft auf Hinweise.

14-jähriges Mädchen aus Aschaffenburg vermisst: Sie verließ am frühen Morgen ihre Wohneinrichtung

Die Teenagerin soll laut Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Unterfranken in den frühen Montagmorgenstunden die Jugendeinrichtung im Fahrbachweg in Aschaffenburg verlassen haben. Nicht auszuschließen sei, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Deshalb hofft die Polizei auch auf zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung.

Selbst ist man bei der Polizei auch nicht untätig gewesen. Man sucht bereits mit mehreren Streifenwagenbesatzungen nach ihr. Auch ein Diensthundeführer ist bei der Suchaktion beteiligt. Ebenfalls im Einsatz sind die Feuerwehr sowie ein Polizeihubschrauber. Jetzt wird die „Bevölkerung um Mithilfe gebeten“.

14-jähriges Mädchen verschwunden: So sieht die Vermisste aus

Das Mädchen wird wie folgt beschrieben:

Sie ist etwa 1,60 Meter groß

Sie hat schulterlange, schwarze, lockige Haare

Vermutlich trägt sie nur ihren Schlafanzug

Wer die Jugendliche gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, soll sich bei der Polizei melden. Die Telefonnummer der Aschaffenburger Dienststelle lautet (0 60 21) 8 57 22 30. (tel)