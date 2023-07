Seit dem 2. Weltkrieg vermisst: Marmorbüste in Trödelladen in den USA aufgetaucht – Rückkehr nach Bayern

Von: Katarina Amtmann

Eine Marmorbüste aus Bayern galt seit dem 2. Weltkrieg als vermisst. Eine Frau kaufte sie 2018 in einem amerikanischen Trödelladen, nun ist das Kunststück zurück im Freistaat.

Aschaffenburg - Die Bayerische Schlösserverwaltung freut sich über die Rückkehr eines „weit gereisten Kunstwerks“. Dabei handelt es sich um ein römisches Marmorporträt eines jungen Mannes, das lange vermisst war. 2018 war es in den USA aufgetaucht. Am Donnerstag, 6. Juli, ist es nun an seinen ehemaligen Standort zurückgekehrt: ins Pompejanum in Aschaffenburg.

Die Marmorbüste ist zurück im Pompejanum in Aschaffenburg. © Joel Salcido / San Antonio Museum of Art, USA / Florian Schröter / Bayerische Schlösserverwaltung (Collage: Merkur.de)

„Glücklicher Fund“: Seit dem 2. Weltkrieg verschollene Marmorbüste in den USA aufgetaucht

„Es ist für die Bayerische Schlösserverwaltung ein besonders glücklicher Fund“, sagte Bernd Schreiber, Präsident der Bayerischen Schlösserverwaltung, beim Willkommensfest. Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, stammte der Marmorkopf aus dem Aschaffenburger Pompejanum und galt seit dem 2. Weltkrieg als vermisst.

Der Marmorkopf war 1850 im dortigen Tablinum aufgestellt worden und blieb dort bis zur kriegsbedingten Auslagerung im Frühjahr 1945. Kurz darauf wurde es laut Pressemitteilung aus einem Gebäude des Landschaftsparks Schönbusch entwendet. Aufgetaucht ist das lange vermisste Stück 2018 in Amerika. Laura Young aus Austin (Texas) hatte das Marmorporträt 2018 für 34,99 Dollar in einem Trödelladen gekauft. Kurze Zeit später konnte es durch das Auktionshaus Sotheby’s als Beutekunst identifiziert werden, was für weltweites Aufsehen sorgte.

Lange verschollene Marmorbüste kehrt nach Aschaffenburg zurück

„Nachdem man sich mit Frau Young über die Rückgabe der Büste geeinigt hatte, unterstützte das San Antonio Museum of Art (Texas) die Bayerische Schlösserverwaltung schließlich bei der Rückholung des antiken Kopfes“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. In Texas gab es im vergangenen Jahr bereits eine Sonderpräsentation, nun befindet sich die Büste wieder an ihrem alten Standort im Pompejanum. (kam mit dpa)

Pompejanum in Aschaffenburg Ein ab 1840 erbautes Haus, das einem römischen Wohnhaus nachgebildet ist und als Anschauungsobjekt für römische Architektur, Inneneinrichtung und Kunst dient. Laut Bayerischer Schlösserverwaltung zählen zu den wertvollsten Ausstellungsstücken römische Marmorskulpturen, Kleinbronzen und Gläser sowie zwei Götterthrone. Auch Kunstwerke aus der Staatlichen Antikensammlungen und der Glyptothek in München sind zu sehen.

