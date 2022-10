Zuletzt an Bushaltestelle nahe einer Sparkasse gesehen: Wo ist Horst S. (78)?

Von: Katarina Amtmann

Wo ist Horst S. (78)? © Polizei Unterfranken

Seit Mittwochabend sucht die Polizei in Unterfranken nach einem vermissten Senior. Der Mann war zuletzt an einer Bushaltestelle gesehen worden.

Schwebheim - Die Schweinfurter Polizei fahndet seit Mittwochabend (19. Oktober) nach einem vermissten 78-Jährigen. Der Mann war zuletzt am Nachmittag an einer Bushaltestelle in Schwebheim gesehen worden. Seitdem ist er spurlos verschwunden.

Vermisst: Mann zuletzt an Bushaltestelle nahe Sparkasse in Schwebheim gesehen

Da er sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden könnte, bittet die Polizei jetzt auch die Bevölkerung um Mithilfe Bei dem Vermissten handelt es sich um Horst S. aus Schwebheim. Bei der Suche kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz, doch die Fahndung verlief erfolglos. Auch gibt es keine Anhaltspunkte, wo der Mann sich aufhalten könnte.

Er wurde zuletzt am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr an der Bushaltestelle auf Höhe der Sparkasse gesehen. Er könnte sich unter Umständen auch im Stadtgebiet Schweinfurt aufhalten.

Mann in Bayern vermisst: Personenbeschreibung

circa 170 cm groß, hagere Statur

Glatze beziehungsweise sehr kurzer, weißer Haarkranz

Trug zuletzt eine graue Hose, einen gelb- beziehungsweise ockerfarbenen Pullover sowie ein grau-blaues Jäckchen

Vermisst: Polizei Unterfranken bittet um Hinweise

Wer den Mann nach seinem Verschwinden gesehen hat oder möglicherweise Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefonnummer 09721/2020 bei der Polizeiinspektion Schweinfurt zu melden. (kam)

