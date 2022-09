Jugendliche in Bayern vermisst: Wo ist Nourhan (15)?

Von: Katarina Amtmann

Wo ist Nourhan? © Polizei Oberfranken

Eine 15-Jährige wird seit Mittwoch in Oberfranken vermisst. Nourhan könnte laut Polizei mit dem Zug in Bayern unterwegs sein.

Weißenstadt - Wo ist Nourhan? Die 15-Jährige wird seit dem 21. September vermisst. Das teilte die Polizei Oberfranken in einer Pressemitteilung mit.

Mädchen vermisst: Jugendliche aus Weißenstadt vermisst - ist sie in Nürnberg?

Die Jugendliche wohnt in Weißenstadt (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge). Am Mittwoch befand sie sich im Sana-Klinikum Hof, das sie gegen 9.30 Uhr, vor ihrem Entlassungstermin am selben Tag, verließ. Ersten Hinweisen zufolge könnte sie mit dem Zug in Richtung Nürnberg unterwegs sein. Laut Polizei hat das Mädchen Bezug nach Röthenbach.

Jugendliche in Bayern vermisst - Polizei veröffentlicht Beschreibung

rund 170 Zentimeter groß

wiegt circa 60 Kilogramm

dunkle, schwarze Haare. Zum Dutt gebunden

blau-grüne-Augen

Weißenstadt: Polizei sucht nach vermisstem Mädchen

Auch zu ihrer Kleidung veröffentlichte die Polizei eine Beschreibung: Sie trage eine schwarze Jogginghose, einen schwarzen Pullover, eine dunkelrote Jacke sowie weiße Sneaker.

Hinweise nimmt die Polizei Hof unter der Nummer 09281/704-0 entgegen. (kam)

