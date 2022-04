Wo ist Michaela (15)? Mädchen seit Sonntag vermisst - Polizei hat erste Vermutung

Von: Katarina Amtmann

Die 15-jährige Michaela wird vermisst. © Polizei Oberbayern Süd

Ein 15-jähriges Mädchen aus Flintsbach in Bayern wird seit Sonntagabend vermisst. Die Polizei bittet nun Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe. Wer hat die Jugendliche gesehen?

Flintsbach am Inn - Wo ist die 15-jährige Michaela B.? Das Mädchen aus Flintsbach (Landkreis Rosenheim) wird seit Sonntag, 3. April, vermisst. Das teilt die Polizei mit. Die Jugendliche ist möglicherweise in Begleitung eines Freundes unterwegs. Die Beamten habe eigenen Angaben zufolge Hinweise, dass sich beide im Raum Augsburg aufhalten oder sogar auf dem Weg nach Italien sind.

Flintsbach: 15-Jährige vermisst - Ist das Mädchen in Augsburg oder auf dem Weg nach Italien?

Am Sonntagabend erstatteten die Eltern von Michaela gegen 23 Uhr eine Vermisstenanzeige. Das Mädchen war nicht wie vereinbart um 21 Uhr nach Hause gekommen und ist seitdem verschwunden. Zuletzt war sie von einer Freundin gegen 19 Uhr am Bahnhof in Flintsbach am Inn gesehen worden.

Aufenthaltsort sowie mögliche Anlaufadressen der Jugendlichen sind derzeit nicht bekannt. Möglicherweise befindet sie sich auf dem Weg nach Italien oder hält sich im Bereich Augsburg auf. Telefonisch ist die Vermisste nicht erreichbar. Es wird aktuell davon ausgegangen, dass sie sich in Begleitung eines Freundes befindet, so die Polizei weiter.

Mädchen in Bayern vermisst: So wird die Jugendliche beschrieben

165 cm groß

schlank

schwarze Haare mit blondem Ansatz

Schwarzer hüftlanger Anorak, graue Adidas Jogginghose, führt eine DIN-A4-große braune Lederhandtasche mit sich

Vermisste (15) in Flintsbach: Polizei bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Brannenburg bittet die Bürgerinnen und Bürger um Mitfahndung nach der 15-Jährigen Hinweise können der Polizei in Brannenburg unter der Telefonnummer (08034) 9068-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle gemeldet werden. (kam)

