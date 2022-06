Sie braucht Medikamente: Frau in Bayern vermisst – Suche mit „starken Polizeikräften“ bisher erfolgslos

Von: Katarina Amtmann

Die 68-Jährige wird vermisst. © Polizei Unterfranken

Eine 68-Jährige aus Schwebheim in Bayern wird vermisst. Die Frau ist auf Medikamente angewiesen und befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage.

Schwebheim - Seit Mittwoch (1. Juni) wird eine 68-jährige Frau vermisst. Sie ist laut Polizei auf Medikamente angewiesen und befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet nun auch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten Frau.

Schwebheim in Bayern: Frau vermisst – Suche bisher erfolglos

Der Ehemann der Vermissten hatte sie zuletzt gegen 18 Uhr im gemeinsamen Wohnanwesen in der Gulbransonstraße in Schwebheim gesehen. „Sämtliche noch laufende Fahndungsmaßnahmen mit starken Polizeikräften und auch einem Polizeihubschrauber führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten“, teilte die Polizei in einer Pressemitteilung am 2. Juni mit.

Bayern: Vermisste aus Schwebheim wird wie folgt beschrieben

155 cm groß

kurze, schwarzgraue Haare

trägt ein rotes T-Shit, Jeans und rosa Hausschuhe

Schwebheim: Frau vermisst – Polizei bittet dringend um Hinweise

Wer die Vermisste nach ihrem Verschwinden gesehen hat oder Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, „wird dringend gebeten, sich unter Tel. 09721/2020 mit der Polizeiinspektion Schweinfurt in Verbindung zu setzen“, heißt es. (kam)

