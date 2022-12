„Sämtliche soziale Kontakte abgebrochen“: Mann aus Unterfranken seit fast drei Wochen vermisst

Von: Tanja Kipke

Mit einem Foto fahndet die Polizei Unterfranken nach dem Vermissten. © PP Unterfranken

Die Polizei sucht nach einem 40-jährigem Mann aus Unterfranken. Seit fast drei Wochen ist er spurlos verschwunden. Die Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten.

Obernburg am Main – Keine Spur von Frank Weiberg seit dem 21. November. Der 40-Jährige aus Obernburg am Main (Landkreis Miltenberg) wird seither vermisst. „Nachdem sämtliche Suchmaßnahmen der Obernburger Polizei ergebnislos waren, wird nun auch die Bevölkerung um Mithilfe gebeten“, teilt die Polizei am Freitag (9. Dezember) mit.

Vermisstensuche in Bayern: Polizei sucht mit Foto und Beschreibung nach Mann

Fast drei Wochen fehlt jetzt schon jegliche Spur des 40-Jährigen. Am 21. November wurde er zuletzt in Elsenfeld gesehen, seitdem habe er auch „sämtliche soziale Kontakte abgebrochen“. Es ist zwischenzeitlich nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet, erklärt die Polizei. Daher erhoffen sich die Beamten durch die Veröffentlichung eines Fotos und einer Personenbeschreibung Hinweise aus der Bevölkerung.

Herr Weiberg kann wie folgt beschrieben werden:

175 cm groß

110 Kilogramm

Vollbart mit grauem Haaransatz

Kurze schwarze Haare mit grauem Haaransatz an den Seiten

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Obernburger Polizei unter (0 60 22) 62 90 entgegen.

In Amberg wird ebenfalls ein Mann seit zwei Wochen vermisst, auch in diesem Fall fahndet die Polizei mit Foto und Beschreibung nach dem 58-jährigen Vermissten. Der Mann „könnte auf Ansprache von fremden Personen aufgrund einer Erkrankung möglicherweise unvorhergesehen reagieren.“ (tkip)

