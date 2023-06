Nach Hasspostings im Netz: Durchsuchungen in Bayern – 31 Verdächtige vernommen

Von: Felix Herz

Teilen

Im Rahmen des Aktionstags gegen Hasspostings im Internet wurden in Bayern 28 Wohnungen durchsucht und 31 Verdächtige vernommen. (Symbolbild) © Einsatz-Report24 / IMAGO

Zum bundesweiten Aktionstag gegen Hasspostings im Internet wurden in Bayern 28 Wohnungen durchsucht und 31 Menschen vernommen.

München – Das Internet ist kein rechtsfreier Raum – trotzdem bleiben Hasspostings oft ohne Konsequenzen für die Verfasser. Kritiker mahnen immer wieder, fordern ein härteres Durchgreifen der Justiz. Bundesweit gab es nun einen Aktionstag gegen Hasspostings im Netz. In dessen Rahmen wurden in Bayern 28 Wohnungen durchsucht und mehrere Menschen vernommen.

Aktionstag gegen Hasspostings: Polizei und Staatsanwaltschaft werden aktiv

Zum inzwischen neunten Mal fand am Mittwoch, 14. Juni, der bundesweite Aktionstag gegen Hass und Hetze im Netz statt. „Unter der Federführung der Bayerischen Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) bei der Generalstaatsanwaltschaft München und dem Bayerischen Landeskriminalamt wurden zahlreiche Objekte in ganz Bayern durchsucht“, erklären unter anderem das Polizeipräsidium Niederbayern und das BLK dazu per Pressemitteilung.

Im Rahmen der Aktion wurden 28 Wohnungen in ganz Bayern durchsucht. Dabei wurden Beweismittel wie Mobiltelefone und Laptops beschlagnahmt. Die Aktion richtete sich gegen insgesamt 31 Beschuldigte, die auch als Verdächtige von der Polizei vernommen wurden.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Schwerwiegende Vorwürfe: Polizei nennt Beispiele

Die Verdächtigen sollen in sozialen Netzwerken unter anderem Volksverhetzungen, Bedrohungen und Beleidigungen begangen und Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen verwendet haben, teilte das BLK mit. Dabei nennt die Polizei auch Beispiele: Ein Mann aus Passau „steht im Verdacht, im September 2021 per Facebook-Kommentar zu Gewalttaten gegen Politiker aufgerufen bzw. deren zukünftige Begehung gebilligt zu haben“, schreibt das Polizeipräsidium Niederbayern.

Das BLK zeigt unter anderem folgendes Beispiel: „Ein Beschuldigter verschickte in einer WhatsApp Gruppe volksverhetzende und verfassungsfeindliche Sticker, welche eine Abneigung gegen Juden, Ausländer, Menschen mit Behinderung, die sog. Antifa und den Islam zum Ausdruck bringen.“

Die Tatverdächtigen sind den Angaben zufolge 7 Frauen und 24 Männer im Alter zwischen 19 und 72 Jahren. Abschließend weisen die Beamten aus Niederbayern nochmal darauf hin, dass das Internet „weder ein rechtsfreier noch ein anonymer Raum“ ist. Gegen die Verdächtigen werde nun weiter ermittelt und die Daten der beschlagnahmten Geräte ausgewertet. (fhz)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.