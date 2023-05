Ärzte, Bolzenschneider und Flex versagen: Ehering zerquetscht Finger von Oberbayerin – ihr Mann hat Idee

Corinna und ihr Mann Uwe Wysocki Hand in Hand: Beide trugen 23 Jahre lang Eheringe aus massivem Wolfram. Auf dem Bild in der Mitte sieht man den gequetschten Finger. © Petzi/FFW

Er zerquetschte ihren Finger: Der Ehering von Corinna Wysocki musste ab. Doch niemand konnte helfen – bis ihr Ehemann auf die Feuerwehr traf.

Mühldorf – Eigentlich wollte Corinna Wysocki mit ihrem Ehering beerdigt werden. Nun ist die 60-Jährige froh, ihn los zu sein – ohne den Finger verloren zu haben. Immerhin musste die Feuerwehr zu außergewöhnlichen Mitteln greifen – davor hatten selbst Bolzenschneider und Flex versagt.

Weder Hausarzt noch Notarzt kann helfen – doch dann hat der Ehemann (58) eine Idee

Noch eine Woche nach der spektakulären Aktion deutet an Wysockis Ringfinger eine Delle darauf hin, dass dort ein massiver, ein Zentimeter breiter Ring aus Wolfram wie einbetoniert festsaß. Wolfram zählt zu den härtesten Metallen und ist so hart wie Diamant. Seit sie vor 23 Jahren ihren Mann Uwe geheiratet hatte, trug sie den Ring.

Vor acht Jahren nahm sie wegen einer Krebserkrankung zu – seitdem schmerzte und juckte der geschwollene Ringfinger. Mehrmals suchten die Frau aus Mühldorf im Kreis Rosenheim medizinischen Rat, weder Hausarzt noch Notärzte konnten helfen. In der Klinik hatte man einen Versuch mit dem Diamantschleifer unternommen – erfolglos. „Ich habe gescherzt, dass sie mir den Finger im äußersten Notfall amputieren und wieder annähen sollten“, sagt Wysocki.

Uwe Wysocki (58) fand das nie lustig: „Ich machte mir große Sorgen. Schließlich war der Finger nicht mehr richtig durchblutet.“ Er hat sich auf Youtube verzweifelt Anleitungen angeschaut und mit seiner Frau Juweliere aufgesucht – ohne Erfolg. Vor wenigen Tagen aber hatte er beim Tanken einen Einfall: „Zufällig stand da ein Einsatzwagen der Feuerwehr. Ich fragte spontan um Hilfe.“

Bolzenschneider, Mini-Flex und Zahnseide versagen

Benjamin Bliemhuber, Zweiter Kommandant der Feuerwehr Altmühldorf, hörte über Funk zu. Einen Ring aufzuzwicken, war für sein Einsatzteam zwar Neuland, aber es rückte aus. Beim ersten Versuch musste ein nagelneuer Bolzenschneider dran glauben. Beim zweiten Versuch zerbröselte eine Mini-Flex in zehn Sekunden. „Wir haben uns auf Youtube schlau gemacht und sind auf die Zahnseide gestoßen“, sagt Bliemhuber. Ein Feuerwehrler fuhr zur Drogerie. Aber auch die – eng um den Finger gewickelt, um den Ring zu bewegen – versagte.

Feuerwehr holt Metallbauer zur Hilfe

Also riefen die Feuerwehrler den einzigen Metallbauer im Team an: Hans-Günther Wackerbauer wusste sofort, was bei dem superharten Metall zu tun war. „Ich musste mich lediglich erkundigen, dass es sich um keine Metallmischung handelte“, sagt er. Er schraubte den Ring samt Wysockis Finger in einen Schraubstock und sichert ihn mit einem Keil ab. Er drehte den Schraubstock zu. Es knackte. Er drehte den Finger, schraubte zu. Es knackte wieder. Beim dritten Knack war der Ring ab.

„Für mich sind die Feuerwehrler meine ganz persönlichen Helden“, sagt Corinna Wysocki. „Ich war so glücklich und habe alle in den Arm genommen.“ Das Paar macht sich nun Gedanken über neue Ringe: „Ich habe schon ein Auge auf zwei Ringe geworfen“, sagt Wysocki und gibt sofort Entwarnung: „Es sind goldene.“

