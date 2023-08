Rentner durchschaut Schockanruf: Polizei nimmt Telefonbetrüger in Bayern fest

Von: Thomas Wunder

Der Trickanrufer gab sich als Polizist aus und forderte einen fünfstelligen Geldbetrag. © 7aktuell.de/Imago

Falsche Polizisten wollten einen Rentner aus Versbach um einen hohen Geldbetrag erleichtern. Der erkannte den Betrug und verhalf der echten Polizei zu einer Festnahme.

Versbach – Ein Betrüger gab sich Anfang August als Polizist aus und erzählte einem älteren Mann aus Versbach, seine Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Er müsse jetzt schnell eine Kaution von mehreren zehntausend Euro bezahlen, um eine Haftstrafe abzuwenden.

Der Rentner fiel nicht auf den Betrugsversuch herein. Statt auf die Forderungen des Anrufers einzugehen, verständigte er umgehend die Polizei. Bei der geplanten Geldübergabe in Versbach nahmen die Beamten einen Tatverdächtigen fest. Das teilten das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Würzburg in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Telefonbetrüger aus Versbach in Justizvollzugsanstalt überstellt

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 39-jährigen mit Wohnsitz in Polen. Die Kriminalpolizei führte ihn am Dienstag auf Anweisung der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vor. Dieser erließ, wie von der Staatsanwaltschaft beantragt, Haftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Bandenbetrugs. Der festgenommene Trickbetrüger wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Polizei und Staatsanwaltschaft werden bei den weiteren Ermittlungen eng zusammenarbeiten.

Die Maschen der Callcenter-Betrüger: Schockanruf & Enkeltrick

Allein im Jahr 2022 haben Telefonbetrüger mehr als vier Millionen Euro erbeutet. Um ihre Opfer zum Handeln zu zwingen, erfinden die Täter gerne schockierende Geschichten: Verkehrsunfälle, medizinische Notfälle oder Einbrüche in der Nachbarschaft. Im September 2022 erbeuteten Betrüger bei einer 80-Jährigen in Feldkirchen sieben Kilogramm Gold im Wert von rund 400.000 Euro.

Eine häufig genutzte Masche ist außerdem der sogenannte „Enkeltrick“. Dabei geben sich die Betrüger als naher Verwandter einer älteren Person aus. Indem sie eine schwere finanzielle Notlage vortäuschen, versuchen sie ihr Opfer dazu zu bringen, Bargeld, Schmuck oder andere Wertsachen herauszugeben. Die Polizei empfiehlt, bei verdächtigen Anrufen jedweder Art sofort die nächste Dienststelle zu kontaktieren. Die gute Nachricht: Da den Tätern in Bayern lange Haftstrafen drohen, gehen die Fallzahlen mittlerweile zurück.