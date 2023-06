Verspätung von 430 Minuten: Kuh legt Bahnverkehr in Oberbayern lahm

Von: Christian Einfeldt

Eine entlaufene Kuh sorgte in der Nacht von Montag auf Dienstag (12./13. Juni) für Bahnchaos in Oberbayern. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

In Oberbayern kam es im Bahnverkehr zwischen München und Rosenheim zu einer Verspätung von 430 Minuten. Der Polizei gelang es erst spät, eine entlaufene Kuh einzufangen.

Rosenheim – Eine Kuh sorgte in der Nacht von Montag auf Dienstag (12./13. Juni 2023) für erhebliche Einschränkungen im Bahnverkehr zwischen München und Rosenheim. Letztendlich sollte es zu einer Verspätung von etwa 430 Minuten kommen, bis das entlaufene Tier unverletzt eingefangen und der Zugbetrieb wieder aufgenommen werden konnte.

Bahnchaos in Oberbayern: Entlaufene Kuh kann erst nach einigen Kilometern eingefangen werden

Nach Angaben der Polizei Rosenheim ist die Kuh schon am Montagabend ausgebrochen. Sie begab sich rund einen Kilometer von ihrem Gehege entfernt zu einem Bahnübergang nahe Großkarolinenfeld (Landkreis Rosenheim). Ein Lokführer hätte das Tier gegen 22 Uhr gesehen, heißt es im polizeilichen Bericht. Er informierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn und die Bundespolizei Rosenheim. Die Gleise wurden gesperrt – von der entlaufenden Kuh fehlte jede Spur.

Erst eine dreiviertel Stunde später konnte die Kuh das nächste Mal gesichtet werden. Ein Bürger entdeckte sie nun am Bahnhof von Großkarolinenfeld. Das Tier lief weiter in Richtung Rosenheim, ehe es den Einsatzkräften nach gescheiterten Versuchen an der Stadtgrenze gelingen sollte, das Tier einzuholen.

Die Polizei berichtet, dass die „höchst schreckhafte“ Kuh gegen 23.30 Uhr „gesichert“ und nach ihrem vier Kilometer langen Spaziergang zurück in dessen Viehanhänger gebracht werden konnte. Weitere zehn Minuten später konnten um 23.40 Uhr die Gleise wieder freigegeben werden. Der Einsatz hatte eine Verspätung von rund 430 Minuten, drei umgeleitete Züge und weiteren Teilausfällen zur Folge.

