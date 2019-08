Mysteriöser Todesfall: 23-Jähriger stürzt auf der Straße und stirbt

Ein sonderbarer Todesfall hat sich in Viechtach (Bayern) zugetragen: Ein 23-Jähriger stürzt vor einem Haus - und stirbt an seinen Verletzungen. Die Polizei steht vor einem Rätsel.

Viechtach (Niederbayern) - Der Vorfall ereignete sich bereits am Mittwochabend. Doch die Polizei kann das Rätsel bisher nicht lösen und hofft nun auf Mitteilungen aus der Bevölkerung nach dem mysteriösen Tod eines 23-jährigen Viechtachers. Inzwischen hat die Kripo Deggendorf die Ermittlungen übernommen.

Was wir wissen: Am frühen Mittwochmorgen wird an der Linprunstraße in Viechtach zwischen der Einmüdnung zum Stadtplatz und der Abzweigung in die Petterstraße ein 23-jähriger Viechtacher mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden, an denen er wenig später stirbt. Die Polizei geht zum derzeitigen Ermittlungsstand davon aus, dass der Mann gestürzt ist und sich dabei die Verletzungen zugezogen hat.

Doch wie genau das passiert sein soll, ist völlig unklar. Es gibt allerdings einen Hinweis. Ein Autofahrer ist nach Informationen der Polizei etwa zum Zeitpunkt des mutmaßlichen Sturzes, den die Polizei auf etwa 5.30 Uhr datiert, am Unfallort stehengeblieben. Die Polizei schließt nicht aus, dass jener Autofahrer mit dem jungen Mann gesprochen, oder ihn am Gehsteig sitzend oder liegend gesehen hat.

Der Autofahrer wird dringend gebeten sich unter 0991/28960 bei der Polizei zu melden. Auch andere Zeugen, die etwas gesehen haben, sollen sich dringend melden.

Die Ermittlungen dauern an.

