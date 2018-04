Direkt an seinem Hof: Bayerischer Landwirt trifft auf Wolf - und der zeigt keine Scheu

Ein bayerischer Landwirt hat nur wenige Meter von seinem Hof einen Wolf gesichtet. Der 52-Jährige hielt die ungewöhnliche Begegnung auf Video fest.

Viechtach - Reinhard Wühr (52) dürfte seinen Augen nicht getraut haben. Als der Landwirt aus Viechtach (Landkreis Regen) am Montagnachmittag in der Nähe seines Hofs unterwegs war, spazierte da plötzlich ein Wolf über eine Wiese am Waldrand. Die Passauer Neue Presse berichtet über den unerwarteten Besucher.

Auch als sich Wühr mit seinem Traktor näherte, sei das Tier ganz gelassen geblieben. Mit seinem Handy hielt der 52-Jährige die Szene fest. Wolfsexperten haben das Videomaterial bereits gesichtet. Erst nach einiger Zeit verschwand der tierische Besucher wieder im Wald.

Da der Wolf so wenig Scheu zeigte, wird nun spekuliert, ob es sich um eines der Tiere handeln könnte, die im vergangenen Jahr aus dem Nationalpark Bayerischer Wald verschwunden sind. Die Verwaltung des Nationalparks wollte die Sichtung vom Montagnachmittag zunächst nicht kommentieren.

