Deutschlandweite Höchsttemperatur in Franken gemessen – Juli trotz Abkühlung in Bayern viel zu heiß

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Der Juli war in Bayern deutlich zu heiß, das teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Die höchste Temperatur wurde im Kreis Erlangen-Höchstadt gemessen.

München - Trotz einer Abkühlung ab Mitte des Monats ist der Juli in Bayern nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) deutlich zu heiß ausgefallen. Mit 19,2 Grad lag die Durchschnittstemperatur um 2,6 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990, wie der DWD am Montag, 31. Juli, in Offenbach am Main mitteilte.

Ein Bild von einem Feld in Bayern im Juli: Der Boden ist sehr trocken. © IMAGO / MiS

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Wetter in Bayern: Juli deutlich zu heiß - Bundesweiter Hitzehöhepunkt lag in Franken

Die Meteorologen zählten in Bayern im Juli insgesamt 240 Sonnenstunden - im Referenzzeitraum waren es 221 Stunden. Die bayerische Höchsttemperatur des Monats sei am 15. Juli in Kleinseebach, einem Ortsteil von Möhrendorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt gemessen worden, hieß es. Dies war nach DWD-Angaben auch der bundesweite Hitzehöhepunkt des Monats.

Wetter in Bayern: Die spektakulärsten Bilder aus den vier Jahreszeiten Fotostrecke ansehen

Wetter in Bayern: Juli trotz Abkühlung zu heiß - Höchster Tagesniederschlag im Oberallgäu

Im Freistaat wurde es danach jedoch deutlich kühler und regnerischer. Den bayernweit höchsten Tagesniederschlag des Monats gab es am 25. Juli mit 93 Litern pro Quadratmeter in Immenstadt-Reute (Landkreis Oberallgäu). Die mit 4,2 Grad niedrigste Temperatur im Juli registrierten die Wetterforscher am 27. Juli ebenfalls im Oberallgäu, nämlich in Oberstdorf. (kam/dpa)

Hitze kann bestimmte Symptome auslösen. Wie man sich am besten verhalten sollte und welche Sofortmaßnahmen im Fall der Fälle helfen können - ein Überblick. Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.