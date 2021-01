Viele Pflegekräfte zögern vor Corona-Impfung

Die meisten Senioren in den Pflegeheimen freuen sich über die Impfung. Doch bei den Pflegekräften ist die Impfbereitschaft deutlich geringer als erhofft. Die Ärzte in Praxen hingegen würden sich wünschen, früher geimpft werden zu können.

Impfangebot wird von vielen Pflegekräften noch sehr zögerlich angenommen

Patientenbeauftragter Peter Bauer möchte noch keine Impfpflicht ins Gespräch bringen

Hausärzte wünschen sich früher geimpft zu werden

Peter Bauer war überrascht, als er nach dem Impfstart in Bayern die ersten Rückmeldungen aus den Heimen bekam. „Überrascht und auch verstört“, sagt der Pflegebeauftragte der Bayerischen Staatsregierung. Für offizielle Statistiken ist es noch zu früh. Doch schon jetzt deutet sich an, dass sich deutlich weniger Pflegekräfte für eine Impfung entscheiden als erhofft und erwartet. Im Heilig-Geist-Spital in Schongau beispielsweise haben sich bisher nur 20 der 45 Pflegekräfte für die Impfung entschieden. Im Weilheimer Bürgerheim haben sich bisher nur 53 der 135 Mitarbeiter impfen lassen. In vielen anderen Heimen und Krankenhäusern ist die Tendenz ähnlich. Nicht nur in Bayern, sondern bundesweit. Die Deutsche Gesellschaft für Intensiv- und Notfallmedizin hatte im Dezember eine Umfrage zur Impfbereitschaft gemacht. Rund die Hälfte aller Pflegekräfte gab an, dass sie sich vorerst nicht impfen lassen wolle. Peter Bauer erklärt sich das mit einer Verunsicherung, weil der Impfstoff so schnell zugelassen wurde. „Ich glaube nicht, dass eine generelle Impfskepsis dahinter steckt“, sagt er.

Trotzdem bereitet ihm diese Entwicklung Sorgen. „Ärzte und Pflegekräfte haben eine Schlüsselposition“, sagt er. Vielen Menschen vertrauen ihnen in Gesundheitsfragen. „Es wäre schlimm, wenn ihre geringe Impfbereitschaft auch andere Menschen verunsichert“, betont Bauer. Ganz so schwarz möchte der Pflegebeauftragte noch nicht sehen. „Ich gehe davon aus, dass viele die ersten Impfungen abwarten wollen und sich die Bereitschaft bald steigern wird“, sagt er. Über eine Impfpflicht für Pflegekräfte möchte er daher noch nicht nachdenken. Er hoffe, dass er seine Meinung nicht ändere, sagt er. „Die Impfung ist nun mal unsere einzige Chance, aus dieser Pandemie herauszukommen.“

Auch das Bayerische Rote Kreuz hat registriert, dass in vielen BRK-Einrichtungen weniger Pflegekräfte als erwartet geimpft werden möchten. „Wir versuchen mit Aufklärung gegenzusteuern“, sagt Sprecher Sohrab Taheri-Sohi. In Pfaffenhofen habe zum Beispiel der ärztlicher Leiter des Impfzentrums eine Videokonferenz mit rund 100 Pflegekräften einberufen, um persönlich alle Fragen rund um die Impfung beantwortet. „Auch Mitarbeitende mit Sprachbarrieren gilt es mitzunehmen“, sagt Taheri-Sohi. Doch auch er ist aber optimistisch, dass die Impfbereitschaft steigen wird. „Das spüren wir bereits von Tag zu Tag“, sagt er. Eine Impfpflicht kann er sich nicht vorstellen. „Das würde dem Prinzip der Freiwilligkeit beim Roten Kreuz widersprechen“, sagt er. Und die Skepsis gegenüber der Impfung vermutlich eher erhöhen. „Wir setzen auf menschliche Überzeugungskraft und Vernunft.“

Alle, die direkten Patientenkontakt haben, sollten Vorrecht auf die Impfung haben.

Es gibt jedoch auch Einrichtungen, in denen die Impfbereitschaft beim Pflegepersonal hoch ist. Im Krankenhaus in Miesbach beispielsweise ist die Nachfrage aktuell so hoch, dass nur priorisiertes Personal geimpft werden kann, berichtet eine Sprecherin. Dutzende Mitarbeiter hätten sich bereits für Impfungen vormerken lassen.

Auch Ursula Reichert ist überrascht, dass so viele Pflegekräfte nicht geimpft werden möchten. Sie ist Ärztin in Utting am Ammersee – und gehört damit genau wie die Mitarbeiter in ihrer Praxis erst bei der zweiten Gruppe, die geimpft werden wird. Reichert hätte sich gewünscht, dass für sie und ihre Kollegen die Impfung schon früher möglich wäre. „Zumal ich gehört habe, dass in einem Krankenhaus in der Nähe bereits Verwaltungsmitarbeiter geimpft wurden.“ Reichert erklärt sich das damit, dass dort Impfdosen übrig waren. Trotzdem betont sie: „Alle, die direkten Patientenkontakt haben, sollten Vorrecht haben.“ Die Impfskepsis vieler Pflegekräfte kann sie überhaupt nicht nachvollziehen.