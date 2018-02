Nach Unfall-Wochenende im Münchner Umland: Eisiges Februar-Finale droht

In und um München hat es am Wochenende kräftig geschneit. War‘s das mit der „Schneebombe“? Wetterexperte Dominik Jung warnt vor einem eisigen Februar-Finale.

Wetterexperte Dominik Jung warnt vor Temperaturen von bis zu minus 20 Grad.

In Bayern ist der Winter wieder da: Am Wochenende hat es kräftig geschneit.

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Sonntag, 18. Februar, vor glatten Straßen durch überfrierende Nässe.

Am Samstag und Sonntag haben die schlechten Straßenverhältnisse schon zu mehreren Unfällen in Bayern geführt.

Gefährlich werden kann es auch in der Nacht zum Montag: Laut Deutschem Wetterdienst kann die Sichtweite wegen Nebel unter 150 Meter sinken.

9.30 Uhr: Bis zu 25 Zentimeter Neuschnee fielen am Wochenende in Bayern. Laut Wetterexpteren Dominik Jung von wetter.net bleibt es am Montag in München zwar kalt, aber trocken. In den kommenden Tagen kann es auch vereinzelt schneien - und es wird bitter kalt. „Neben Dauerfrost am Tag, wären nachts Werte zwischen minus 10 und minus 20 Grad möglich.“ In der letzten Februar-Woche droht also ein eisiges Finale. Die russische Kältepeitsche hat Deutschland nämlich weiter fest im Griff.

Bis Mittwoch überschreiten die Temperaturen am Tag gerade noch so die null Grad, dann steigt das Quecksilber ab Donnerstag vorerst nicht mehr über den Gefrierpunkt. An den Alpen schneit es ab Donnerstag auch wieder leicht. Ab Sonntag wird es dann richtig frostig. „Massive Kaltluft ist im Anmarsch“, erklärt Jung. Der Start in den März, den meteorologischen Frühlingsbeginn, ist also alles andere als frühlingshaft.

7.49 Uhr: Am Sonntag gegen 19.05 Uhr kam eine 25-jährige Münchnerin mit ihrem Pkw auf der A 8, Gemeindebereich Brunnthal, in Fahrtrichtung München aus bisher nicht geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die Mittelleitplanke, der Pkw wurde anschließend quer über die komplette Fahrbahn geschleudert und prallte nochmals in die rechte Leitplanke und kam schließlich auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen. Alle drei Insassen des Pkw wurden dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 18.000 Euro.

Ebenfalls am Sonntag geriet ein 32-jähriger Münchner mit seinem Wagen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei schneeglatter Fahrbahn auf der A 8 beim Spurwechsel ins Schleudern, prallte zunächst gegen die rechte Leitplanke und blieb schließlich auf dem linken von zwei Fahrstreifen entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung stehen. Verletzt wurde hier niemand, es entstand ein Sachschaden von ca. 6.500 Euro.

So oft krachte es am Sonntag

14.59 Uhr: Ebenfalls auf der A95 krachte es am Sonntagfrüh gegen 7.15 Uhr. Kurz vor dem Autobahnende am Luise-Kiesselbach-Platz wechselte ein 32-Jähriger aus Oberschleißheim mit seinem Wagen die Spur und verlor dabei die Kontrolle über seinen BMW. Das Fahrzeug schleuderte auf der winterglatten Fahrbahn zuerst in die Mittelschutzplanke, dann gegen die rechte Schutzplanke und schlussendlich nochmals gegen die Mittelschutzplanke. Trotz allem bleib der Fahrer glücklicherweise unverletzt. Aufgrund der drei Anstöße an der Leitplanke wurde der BMW aber erheblich beschädigt, es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzt mindestens 25.000 Euro.

14.34 Uhr: Unfall auf der A95! Eine 63-jährige Frau aus dem Landkreis Amberg war am Samstag gegen 19.30 Uhr mit ihrem Pkw Audi auf der A 95 in Fahrtrichtung München unterwegs. Im Gemeindebereich Münsing geriet sie kurz vor der Anschlussstelle Wolfratshausen bei einem Überholvorgang auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern und verlor die Kontrolle über Ihren Pkw. Vermutlich war die Frau zu schnell unterwegs. Nachdem der Audi über die komplette Fahrbahn geschleudert war, prallte er in die rechte Distanzschutzplanke und gegen eine Notrufsäule. Anschließend blieb der Pkw am rechten Fahrbahnrand stark beschädigt liegen. Die Fahrerin des Audi wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus Wolfratshausen eingeliefert. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf geschätzt etwa 12.000 Euro.

12.12 Uhr: Ein Opel kam am frühen Sonntagmorgen bei Bad Tölz von der Bundesstraße 472 ab, ü berschlug sich und blieb im Straßengraben liegen. Die beiden Insassen überstanden den Unfall ohne größere Verletzungen.

11.39 Uhr: Großes Glück hatten Samstagnacht bei Sindelsdorf die fünf Insassen eines rumänischen Kleinbusses bei einem schweren Verkehrsunfall. Ihr Bus samt Anhänger war kurz vor der Loisachbrücke von der B472 geschleudert. Auf der schneeglatten Bundesstraße verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug.

11.19 Uhr: In ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde eine 50-jährige Raistingerin am Samstagabend bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Pähl und Raisting. Laut Polizei hat die Frau auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Hier sehen Sie Bilder vom Unfall.

11.04 Uhr: Gerade bei den derzeit glatten Straße hätte das tragisch enden: Eine 28-Jährige aus Böbing trat auf die Bremsen ihres Autos - ohne jede Wirkung. Ein Unbekannter hatte das Fahrzeug mit Fett manipuliert.

10.27 Uhr: Bei Schneematsch hat ein 18-Jähriger die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist bei Schäftlarn in den Gegenverkehr geschlittert.

10.23 Uhr: Eine 37-jährige Frau aus Odelzhausen ist am Samstagmittag bei einem Unfall zwischen Ried und Egenburg ums Leben gekommen. Ein BMW-Fahrer war auf schneebedeckter Straße in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und mit der Toyota-Fahrerin zusammengeprallt - mit großer Wucht.

Wetterwarnungen am Samstag, 17. Februar

Am Samstag gilt es in der Region um München und die angrenzenden Landkreise Starnberg, Erding und Ebersberg eine amtliche Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor Schneefall mit Mengen bis zu 5 Zentimeter. Verbreitet soll es glatt werden. In Teilen der Landkreise Dachau und Fürstenfeldbruck warnt der DWD vor Schneemengen zwischen 10-15 cm. Ebenso im Großraum Augsburg und Schwaben. Die Wetterwarnungen gelten bis 3 Uhr am Sonntag.

Wetterexpertin: „Irgendwas ist im Busch“

In den kommenden Tagen kommt Schnee auf uns zu - wie viel, ist allerdings noch unklar. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Donnerstag gibt es ab Freitag in Niederbayern und an den Alpen wenige Zentimeter Neuschnee. Durch gefrierenden Regen könnten Straßen glatt werden, wie der DWD warnte. Im Allgäu könnten örtlich bis zu 50 Liter Regen oder Schnee pro Quadratmeter fallen. Tagsüber kommt bei Temperaturen um die sechs Grad in Nürnberg und Bamberg die Sonne im Freistaat kaum durch.

Auch das Wochenende wird den Experten zufolge überwiegend trüb. Die Nächte werden mit minus sechs Grad am Großen Arber und minus drei Grad in Oberstdorf nicht mehr ganz so kalt wie zuvor. Die Lawinengefahr in den bayerischen Alpen bleibt gering bis mäßig. Je nach Umfang von Wind und Niederschlag steige die Gefahr jedoch am Freitag wieder, teilte der Lawinenwarndienst Bayern mit.

Ab Anfang der nächsten Woche soll laut den Experten von wetter.com (Video) ein Wettermodell namens „Schneebombe“ auf uns zukommen. „Irgendetwas ist im Busch, meint Meteorologin Anna Gröbel. „Von einer regelrechten Schneebombe bis zu nur ein paar Schneeflocken kann alles passieren“, mutmaßt sie.

Während für den Montag in Berlin viel Niederschlag vorhergesagt ist, wird der deutsche Süden von einem Tief heimgesucht. Das bringt Regen und Schnee. Die Schneefallgrenze sinkt auf 500 Meter.

Schnee: So wird das Wetter in München

Laut wetter.com liegen die Temperaturen ab Montag in München bei 0 bis minus 2 Grad. Am Dienstag und Mittwoch soll es bei bis zu minus 5 Grad in der Landeshauptstadt Bayerns schneien.

