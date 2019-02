Schreckliches Unglück: Bei Holzarbeiten ist ein Mann in einem Wald gestürzt. Er landete auf einem aus dem Boden ragenden Baumstumpf.

Vilsbiburg - Ein Mann ist bei Holzarbeiten in einem Wald nahe Vilsbiburg (Landkreis Landshut) lebensgefährlich verletzt worden. Der 44-Jährige war am Mittwoch gestürzt und mit dem Rücken auf einen aus dem Boden ragenden Baumstumpf gefallen.

Unfall im Wald nahe Vilsbiburg: Mann schwebt in Lebensgefahr - Hubschrauber fliegt ihn ins Krankenhaus

Der Mann erlitt Verletzungen an der Wirbelsäule und im Brustbereich und wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht nach ihren Angaben nicht von einem Fremdverschulden aus.

