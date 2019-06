Mann geht mit Messer auf Jungen los - 26-Jähriger verurteilt - Richter mit drastischen Worten

Ein junger Mann hat ein Nachbarskind in Vilshofen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Nun wurde der 26-Jährige verurteilt.

Update vom 17. Juni 2019, 9.55 Uhr:

Für den Messerangriff auf einen elfjährigen Buben im niederbayerischen Vilshofen muss ein 26-Jähriger für siebeneinhalb Jahre in Haft. Der Richter am Landgericht Passau verurteilte den Mann am Montag wegen versuchten Mordes. Er habe den Jungen heimtückisch in der Wohnung von dessen Eltern attackiert. „Das Überleben des Buben ist einfach unheimliches Glück“, sagte der Richter. Das Motiv für die Tat habe sich nicht zweifelsfrei feststellen lassen. Der aus Eritrea stammende Mann kannte die Familie, weil die Eltern ihn als Flüchtlingshelfer unterstützten.

Die Staatsanwaltschaft hatte wegen versuchten Mordes neun Jahre Haft gefordert, der Verteidiger auf zweieinhalb Jahre Haft wegen gefährlicher Körperverletzung plädiert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Mann geht mit Messer auf Jungen los (11) - Staatsanwalt fordert neun Jahre Haft

Update vom 6. Juni 2019, 16.25 Uhr: Für einen Messerangriff auf ein elfjähriges Kind im niederbayerischen Vilshofen soll ein 26-Jähriger nach dem Willen der Staatsanwaltschaft für neun Jahre ins Gefängnis. Die Anklagebehörde forderte am Donnerstag vor dem Landgericht Passau, den Mann wegen versuchten Mordes zu verurteilen. Er habe heimtückisch gehandelt. Der Verteidiger des aus Eritrea stammenden Mannes plädierte auf zweieinhalb Jahre Haft wegen gefährlicher Körperverletzung. Das Urteil soll am 17. Juni 2019 gesprochen werden.

Der Mann hatte das Kind im vergangenen Juli laut Anklage in der Wohnung von dessen Familie mit einem Küchenmesser angegriffen. Der Bub konnte fliehen, erlitt aber Verletzungen am Hals sowie an Armen und Beinen und musste operiert werden. Der heute Zwölfjährige befindet sich seit der Tat in psychologischer Behandlung.

Mann verletzte Elfjährigen mit Messer - Prozess beginnt

Update vom 15. Mai 2019, 13.25 Uhr: Weil er einen Elfjährigen Buben im Juli des vergangenen Jahres mit einem Messer schwer verletzt hat, steht jetzt ein 26-jähriger Eritreer in Passau vor dem Landgericht. Zum Prozessauftakt hielt sich der Angeklagte aber bedeckt. Er machte keine Angaben zur Attacke und zu seinem Motiv. Die Staatsanwaltschaft geht jedoch davon aus, dass es der Mann auf die Mutter des Kindes abgesehen hatte. Sie soll sein Handy gehackt und ein Nacktvideo von ihm verbreitet haben.

Als der 26-Jährige deshalb zum Haus der Frau fuhr und sie nicht antraf, sei er mit einem Küchenmesser, das er mitgebracht hatte, auf den Schüler losgegangen. Der Angeklagte hatte mehrfach auf den Jungen eingestochen und ihn schwer verletzt, bevor er fliehen konnte. Das Leben des Elfjährigen konnte durch eine Notoperation gerettet werden. Er befindet sich derzeit noch in psychologischer Behandlung.

Nach schlimmer Messer-Attacke auf Nachbarsbuben (11): So rechtfertigt sich der Täter

Update vom Freitag, 27. Juli 2018, 12.20 Uhr: Nach dem Messerangriff auf einen Elfjährigen in Vilshofen sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Eine Ermittlungsrichterin hat gegen den 25-Jährigen Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen, sagte Oberstaatsanwalt Walter Feiler am Freitag. Der Mann hatte das Nachbarskind am Mittwoch in dessen Wohnung mit einem Messer schwer verletzt. Der Bub konnte auf die Straße flüchten, wo ihm Passanten halfen und den Notarzt riefen. Der Angreifer flüchtete und wurde wenig später von der Polizei gefasst.

Der Tatverdächtige habe angegeben, es sei zu einem Gerangel zwischen ihm und dem Kind gekommen und dabei habe er es versehentlich verletzt, sagte Feiler. Das stimme jedoch mit den Spuren und den Aussagen des Buben nicht überein.

Erstmeldung - Messer-Attacke: Elfjähriger Bub wird schwer verletzt

Vilshofen - Der elf Jahre alte Bub wurde mit tiefen Schnitt- und Stichwunden am Oberkörper, am Hals und am Bein in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Kind aus Vilshofen (Landkreis Passau) sei dank einer Notoperation mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr.

Warum der 25 Jahre alte Mann eritreischer Abstammung am Mittwoch den im selben Mehrfamilienhaus wohnenden Jungen attackiert hatte, war zunächst unklar. Der Tatverdächtige wurde unmittelbar nach dem Angriff auf der Flucht festgenommen. Dabei stellte die Polizei auch das Messer sicher.

