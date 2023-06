Virusinfektion im Allgäu: Es könnten Hunderte betroffen sein

Großeinsatz wegen Magen- und Darmgrippe

Von Johannes Welte schließen

Großeinsatz im Allgäu: Auf mindestens drei Berghütten wurden offenbar Gäste mit dem Norovirus infiziert. Ein Fall ist bestätigt, neun Menschen wurden mit Magen-Darm-Komplikationen ins Tal geflogen. Hunderte Wanderer könnten betroffen sein. Betroffen ist auch die Rappenseehütte. Hier ist es bereits der dritte Einsatz dieser Art.

Oberstdorf - Im Allgäu wird eine Masseninfektion von Bergwanderern mit dem Norovirus befürchtet: Gestern wurden bereits neun Alpinisten mit zwei Hubschraubern von drei Berghütten oberhalb von Oberstdorf mit zwei Hubschraubern ins Tal geflogen und in Krankenhäuser gebracht. Laut Landratsamt hatte es bereits am Montag einen bestätigten Norovirus-Fall in einer Berghütte gegeben. Weitere Fälle werden erwartet.

Hubschrauber flogen im Pendelverkehr Erkrankte ins Tal

„Am Mittwochmorgen, gegen neun Uhr, gab es erste Informationen über ein unklares Infektionsgeschehen im Bereich mehrerer Oberstdorfer Berghütten“, berichtet Anja Neuhauser, Sprecherin des Landratsamtes Oberallgäu in Sonthofen. „Im weiteren Tagesverlauf mehrten sich die Meldungen über Magen-Darm-Erkrankungen in diesem Bereich“, so Neuhauser. Eine der betroffenen Hütten ist die Rappenseehütte auf 2091 Meter Höhe.

+ Die Rappenseehütte oberhalb von Oberstdorf. © imageBROKER/Moritz Wolf via www.imago-images.de

Neun Patienten wurden mit zwei Rettungshubschraubern ins Tal geflogen, 60 Einsatzkräfte von Bayerischem Roten Kreuz (BRK) und Johannitern rückten aus, auch die Bergwacht war im Einsatz. Im Oberstdorfer Langlaufzentrum wurde ein Behandlungsplatz für die Patienten eingerichtet. Alexander Dornach (BRK), organisatorischer Leiter des Einsatzes in Oberstdorf, berichtete in einer Pressekonferenz des Landratsamtes, dass niemand lebensbedrohlich erkrankt sei. Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass auch die anderen Erkrankten mit dem Norovirus infiziert sind.

Bettlager als Infektionsherd

Das Virus ist hochansteckend, infektiös und verbreitet sich innerhalb von zwölf bis 36 Stunden. „Norovirus-Ausbrüche kommen auf Allgäuer Hütten aufgrund der Unterbringungssituation und der regen Wanderbewegungen zwischen den Hütten immer wieder vor“, erklärt Neuhauser weiter. Vor allem in den Bettenlagern könne sich das Virus durch Tröpfcheninfektion leicht ausbreiten. Die die Einsatzkräfte gehen darum davon aus, dass es weitere Fälle geben wird.

Etwa 300 bis 400 Menschen sind nach Schätzungen der Behörden derzeit auf dem Allgäuer Hauptkamm unterwegs und könnten das Virus so weitertragen. „Potenziell könnten sich viele angesteckt haben, sind gesund losgelaufen und kommen jetzt auf den anderen Hütten an“, so Dornach weiter. „Wie viele von ihnen in der vorangegangen Nacht auf einer der betroffenen Hütten verbracht haben und als Kontaktpersonen potenziell in Kontakt mit dem Virus gekommen sind, war im Nachgang nicht mehr zu ermitteln“, heißt es im Landratsamt dazu. Das Gesundheitsamt spricht von einem „dynamischen Infektionsgeschehen“.

Gesundheitsamt rät von Hüttenbesuchen im Allgäu ab und nimmt Wasserproben

Das Landratsamt rät vorübergehend vom Besuch der Hütten oberhalb von Oberstdorf ab. Es wurden Warnschilder aufgestellt. Zudem werden Wanderer vor Ort von Einsatzkräften vor dem Aufstieg auf die Situation hingewiesen. Alpinisten, die bereits im Gebirge unterwegs sind, können trotzdem dort übernachten und müssen nicht umkehren. Das wäre angesichts der angekündigten Gewitter ein großes Risiko .

Das Oberallgäuer Gesundheitsamtes hat auf den Hütten Lebensmittel- und Wasserproben entnommen. Die Mitarbeiter „wiesen die sorgfältige Reinigung und Desinfektion der Hütten an und unterrichtenden die Belegschaften über korrekte Hygienemaßnahmen.“ Wie das Norovirus auf den Berg kam, ist en Rätsel: „Wo das Ausbruchsgeschehen seinen Anfang nahm, wird sich vermutlich nicht mehr rekapitulieren lassen“, so Landratsamtsprecherin Neuhauser.

Medizinische Teams auf den Hütten stationiert

Der Einsatz ist aber noch nicht beendet: „In der Annahme, dass sich im Verlauf der Nacht weitere Erkrankte auf den verschiedenen Hütten einfinden werden, stellten die Einsatzkräfte am Nachmittag die nächtliche Einsatzbereitschaft sicher“, so Neuhauser. „Dafür wurden mehrere Teams, bestehend aus einem Arzt, einem Sanitäter und einem Mitglied der Bergwacht auf betroffenen Hütten stationiert. Weitere mobile Teams halten sich im Tal in Einsatzbereitschaft.“

Bereits zwei Fälle von Norovirus hatte es auf einer Hütte gegeben

Es ist nicht der erste Fall von Norovirus auf der Rappenseehütte: Im August 2009 klagten an die 200 Besucher der Hütte nach dem Genuss von Wasser über Magen-Darm- und Kreislaufbeschwerden und mussten teilweise per Helikopter ausgeflogen und klinisch betreut werden. Es lag damals ein Defekt der Trinkwasseranlage vor, der bereits bekannt gewesen sein soll. Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

Das Verfahren wurde am 6. Juli 2010 vom Amtsgericht Sonthofen gegen Zahlung einer Geldbuße in Höhe von 2000 Euro eingestellt. 2021 wurden 18 Lehrer und Schüler ebenfalls mit Magen-Darm-Beschwerden von der Rappenseehütte ins Tal geflogen. Es handelte sich um Mitglieder einer mehr als 40 Personen umfassende Gruppe mit Schülern und Lehrern aus den Landkreisen München, Starnberg, Bad Tölz-Wolfratshausen sowie der Stadt München.