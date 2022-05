Vitesco holt viele Aufträge in Elektrosparte

Der Autozulieferer Vitesco kommt beim Einsammeln von Aufträgen für seine Elektroantriebssparte gut voran. Im ersten Quartal machten die Bestellungen für Elektrokomponenten mit knapp 3,7 Milliarden Euro den Löwenanteil der eingegangenen Orders in Höhe von 4,5 Milliarden Euro aus, wie das SDax-Unternehmen am Freitag in Regensburg mitteilte. Die Sparte für E-Antriebe macht bei dem vom Autozulieferer Continental abgespaltenen Unternehmen noch relativ geringe Umsätze und schreibt weiter rote Zahlen, soll aber in der Zukunft das Hauptstandbein sein.

Regensburg - Vitesco geht für das laufende zweite Quartal insgesamt von einem noch schwierigeren Umfeld aus als zu Jahresbeginn, als der Konzernumsatz wie bereits bekannt um 1,9 Prozent auf 2,26 Milliarden Euro schrumpfte. Lieferengpässe, Produktionsausfälle durch Lockdowns in China sowie die Folgen des Ukraine-Kriegs führten voraussichtlich dazu, dass das weltweite Produktionsvolumen von Autos wenn überhaupt, dann nur leicht über dem Vorjahresniveau liegen dürfte. Unter dem Strich reduzierte Vitesco im ersten Quartal den anfallenden Verlust von 31,7 Millionen Euro vor einem Jahr auf nun 11,3 Millionen Euro. dpa