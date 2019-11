Telefonausfälle bei der Polizei: Dauer unklar - Vodafone verantwortlich 

Bei bayerischen Polizeiinspektionen kommt es aktuell zu großflächigen Telefonausfällen. Verantwortlich dafür ist Vodafone. Die Dauer der Störung ist unklar.

Telefon-Ausfälle bei bayerischen Polizeiinspektionen

Provider Vodafone ist verantwortlich

Dauer der Störung ungewiss

Rosenheim - Es begann mit dem Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Dann meldeten fünf von zehn bayerischen Präsidiumsbereichen Ausfälle ihrer Telefonanlagen. Es ist nicht die erste große Störung dieser Art. Verantwortlich für die Störung am Dienstagmorgen (19. November) ist der Provider Vodafone.

Telefonstörung bei Polizei: Ursache und Dauer unklar

Dem Anbieter zufolge sind rund 6000 Anschlüsse eines bestimmten Anlagentyps in Bayern und Rheinland-Pfalz gestört. Der Schwerpunkt der Störung liege in Bayern. Das teilte ein Unternehmenssprecher am Dienstag mit. Wie Vodafone mitteilte, sei der Ausfall um kurz nach sieben Uhr morgens aufgetreten. Zur Ursache und Dauer konnte das Unternehmen keine Aussage treffen.

Telefonstörung bei bayerischer Polizei: nicht der erste Vorfall

Als erstes meldete das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Morgen mehrere Ausfälle. 21 Inspektionen von Altötting bis Ruhpolding seien telefonisch nicht erreichbar, hieß es. Im Halbstundentakt kamen weitere Präsidien hinzu: Auch in Niederbayern, Unterfranken, Oberpfalz und Oberbayern Nord waren jeweils mehrere Inspektionen betroffen.

Die Notrufnummer 110 war uneingeschränkt nutzbar. Bereits im Sommer hatte es größere Ausfälle gegeben. Damals meldeten Inspektionen in Niederbayern, Oberbayern und Unterfranken Probleme.

Immer wieder kommt es zu ähnlichen Problemen. So waren die Telefone zahlreicher Dienststellen der Polizei in Niederbayern und in der Oberpfalz vor einiger Zeit ebenfalls nicht zu erreichen. (Merkur.de) Auch Polizeipräsidien in Oberfranken und Unterfranken waren zeitweise nicht zu erreichen. (Merkur.de*)

