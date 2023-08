Eltern sturzbetrunken: Polizei rettet Kind aus völlig verwahrlostem Hotelzimmer

Von: Felix Herz

Die Polizei hat ein vierjähriges Kind aus einem völlig verwahrlosten Hotelzimmer in Neu-Ulm gerettet. (Symbolbild) © Panthermedia / IMAGO

Ein kleiner Junge wird in Neu-Ulm aus einem verwahrlosten Hotelzimmer gerettet. Seine Eltern waren betrunken und nicht in der Lage, sich um ihn zu kümmern.

Neu-Ulm – Ein vierjähriger Junge wurde von der Polizei aus einem heruntergekommenen Hotelzimmer in Neu-Ulm gerettet. Ein Sprecher der Polizei konnte am Montag, 28. August, keine Angaben zum Zustand des Kindes machen. Laut Polizeibericht vom Sonntag, 27. August, hatten die Beamten den Jungen am Samstagnachmittag, 26. August, entdeckt. Dies geschah, nachdem seine betrunkene Mutter in einem Restaurant in eine Auseinandersetzung verwickelt war.

Mutter und Vater sturzbetrunken – Vierjähriger aus verwahrlostem Hotelzimmer geholt

Da die 39-Jährige keinen Ausweis vorweisen konnte, eskortierten die Polizisten sie zu ihrem Hotelzimmer. Hier befanden sich ihre Ausweisdokumente. In dem Zimmer entdeckten sie auch den vierjährigen Sohn der Frau.

Ihr 34-jähriger Partner sollte eigentlich auf den Jungen aufpassen. Allerdings berichtet die Polizei, dass er so fest schlief, dass er erst nach mehreren Aufforderungen erwachte. Er war ebenfalls betrunken, wie ein Alkoholtest mit einem Ergebnis von etwa 2,5 Promille bestätigte. Die Mutter war zu betrunken, um einen Test durchzuführen. Nach Rücksprache mit dem Jugendamt wurde der Junge in einer Pflegefamilie untergebracht.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Felix Herz sorgfältig geprüft.