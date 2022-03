Auf Menschen übertragbar: Erneuter Fall von Vogelgrippe in Bayern - das gilt es zu beachten

Von: Magdalena von Zumbusch

Ein Mäusebussard: Neuer Fall der Vogelgrippe in Bayern © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

In Freyung-Grafenau wurde am Montag, 28. März 2022, von einem neuen Fall der Vogelgrippe berichtet. Das Landratsamt weist deshalb auf die Einhaltung der Verhaltensregeln hin. Alle wichtigen Infos hier.

Freyung-Grafenau - Das Landratsamt gab am gestrigen Montag, 28. März 2022, bekannt, dass ein neuer Fall des Vogelgrippe-Virus (Fachbegriff: hoch pathogene aviäre Influenza, HPAI) in Proben aus dem Körper eines toten Mäusebussards in der Nähe von Finsterau gefunden wurde.

Vogelgrippe-Fall in Bayern: Subtyp H5 des Virus, das auf Menschen übertragbar ist

Der Fall in Freyung-Grafenau sollte zu besonderer Vorsicht im Umgang mit Geflügel in Bayern aufrufen: Laut Laborergebnis handelt es sich um den Subtyp H5 des Virus, welcher grundsätzlich auch auf den Menschen übertragen werden kann. Überdies sind auch im Landkreis Freising in jüngster Zeit wiederholt Fälle der Vogelgrippe aufgetreten, sodass in Bayern aktuell einen Gefahrenherd darstellt.

Wegen des als hoch eingeschätzten Risikos der Einschleppung der Vogelgrippe wurde für den Landkreis Freuyung-Grafenau bereits im Dezember 2021 eine Allgemeinverfügung erlassen. Neben einem Fütterungsverbot von bestimmten Wildvögeln und einem Verbot von Geflügelausstellungen und –märkten, wurde insbesondere die Einhaltung von verstärkten Biosicherheitsmaßnahmen festgelegt.

Video: Die Vogelgrippe ist auch in anderen Teilen Deutschlands aktuell wieder aufgetreten

Das Problem des Vogelgrippe-Virus: Schutzimpfung nicht möglich

Das Problem in Bayern ist ernst zu nehmen, bereits seit Dezember 2021 sind in verschiedenen Landkreisen Fälle aufgetreten. Diese müssen alleine durch Hygienemaßnahmen vermieden werden sollen. Da eine vorbeugende Impfung von Geflügel gegen den Erreger der aviären Influenza nicht möglich ist, besteht die einzige Möglichkeit, Hausgeflügelbestände zu schützen, in vorbeugenden Hygienemaßnahmen.

Vogelgrippe: Strikte Trennung zu Wildvogel-Haltung wichtig

In allen Geflügelhaltungen muss darauf geachtet werden, dass der Kontakt von Hausgeflügel zu empfänglichen Wildvögeln verhindert wird. Ställe sowie Ausläufe sollten sicher eingezäunt werden und eine dichte Dachabdeckung so gestaltet werden, dass ein direkter Kontakt des Hausgeflügels zu Wildvögeln sicher vermieden werden kann.

Die Vogelgrippe kann auch über gemeinsame Nutzung von Oberflächenwasser wie Teiche übertragen werden, Hausgeflügel sollte deshalb nicht mit Wasser, zu dem auch Wildvögel Zugang haben, getränkt werden. Hausgeflügel sollte zudem keinen Zugang zu Teichen haben, an denen Wildenten oder -gänse vorkommen.

Vogegrippe-Virus: Vogel-Stallungen nur mit Schutzkleidung betreten

Die Übertragung von Influenzaviren bei Geflügel kann durch direkten Kontakt mit infizierten Tieren oder auch indirekt erfolgen. Deshalb sollten Stallungen z.B. mit eigener Schutzkleidung und separaten Schuhen betreten und auch separate Gerätschaften verwendet werden. Futter und Einstreu muss vor Wildvögeln geschützt gelagert werden. Ställe müssen gegen unbefugten Zutritt geschützt werden.

Wichtig für alle Verbraucher: Geflügelfleisch nur durchgegart verzehren

Von Lebensmitteln (Fleisch und Eiern), welche von Geflügel gewonnen werden, gehen bei ordnungsgemäßem, hygienischem Umgang keine Gefahren aus. Der allgemeine Grundsatz, dass Geflügelfleisch nur gut durchgegart gegessen werden sollte, gilt ohnehin. Auch das Durcherhitzen von Eiern tötet den Erreger ab.

Wichtig für Halter: Alle Geflügelhaltungen sind anzuzeigen

Wer bisher seinen Geflügelbestand (dazu zählen auch Hobbyhaltungen) noch nicht angezeigt hat, muss diesen umgehend beim zuständigen Landratsamt melden. Im Landkreis Freyung-Grafenau also beim Veterinäramt, Kreuzstraße 4, 94078 Freyung (E-Mail: vetamt@landkreis-frg.de).

