Drei Tote bei Familiendrama in Bayern: Hintergründe der Tat kommen ans Licht

Im Landkreis Rosenheim hat sich ein Gewaltverbrechen ereignet. Am Freitagmorgen sind drei Personen in einem Wohnhaus tot aufgefunden worden.

In einem Wohnhaus im oberbayerischen Vogtareuth wurden drei Leichen gefunden.

Derzeit gehen die Ermittler von einem Familiendrama aus.

Die Hintergründe sind bislang unklar.

15.13 Uhr: Nach dem mutmaßlichen Familiendrama in Vogtareuth zeigen sich auch die Nachbarn der Familie schockiert. Ihr kleiner Enkel sei im Haus und weine, sagt eine Anwohnerin. Noch bis vor kurzem, bevor wegen der Corona-Krise Kontaktverbot herrschte, habe er mit den beiden Mädchen gespielt, auf dem Trampolin im Garten herumgetollt. Nun sind seine beiden Spielgefährtinnen tot.

„Es ist schwer zu verkraften“, sagt eine andere Nachbarin. „Das Leid ist nicht auszudenken.“ Ihr 14-jähriger Sohn habe in der Nacht Geräusche gehört. Er habe sich gesorgt, dass Einbrecher sein neues, mühsam erspartes Mountainbike stehlen könnten, die Geräusche dann aber einem vorbeifahrenden Traktor zugeschrieben.

Was sich in der Nacht in dem Haus abspielte, ist für alle ein Rätsel. „Ich habe die Kinder gestern noch auf der Straße gesehen“, sagt der Arzt Ernst Trinkl, der ein paar Häuser weiter wohnt. Gehört habe er nichts.

Die Familie habe zurückgezogen gelebt, sagen Nachbarn. Es habe nicht viel Kontakt gegeben. „Wir haben uns gegrüßt“, sagt eine direkte Nachbarin. Das Paar sei vor ungefähr zehn oder elf Jahren eingezogen, habe alles schön hergerichtet, neue Fenster eingebaut.

Familiendrama in Vogtareuth? Mutter und zwei Töchter tot

11.02 Uhr: Bei den am Freitagmorgen in Vogtareuth gefundenen Leichen handelt sich dabei um eine 36-jährige Frau und deren zwölf und zehn Jahre alten Töchter. Das hat das Polizeipräsidium Oberbayern Süd inzwischen in einer Pressemitteilung bestätigt. „Vieles deutet derzeit darauf hin, dass die 36-jährige Mutter gegen 4.30 Uhr morgens ihre beiden Töchter mit einer Schusswaffe tötete und sich damit anschließend selbst das Leben nahm“, heißt es in der Aussendung.

Tatsächlich handelt es sich bei der Tatverdächtigen um eine Bundespolizistin. Ob es sich bei der Tatwaffe um die Dienstwaffe der Frau handelte, blieb zunächst unklar.

10.06 Uhr: Am Vormittag ist die Kriminalpolizei in dem Haus damit beschäftigt, Spuren zu sichern, wie ein Sprecher erklärte. Gutachter sollten klären, wie genau es zu der Tat kam. Für den Nachmittag kündigten Polizei und Staatsanwaltschaft Traunstein eine schriftliche Presseerklärung an. Angaben zum Alter der Beteiligten wollten die Beamten zunächst nicht machen. Offenbar handelt es sich bei den Eltern der beiden getöteten Kinder um Beamte der Bundespolizei.

Drei Leichen in Vogtareuth gefunden - Polizei geht von Familiendrama aus

Der Erste Bürgermeister von Vogtareuth, Rudolf Leitmannstetter (parteilos), äußerte sich geschockt. „Das muss man erst mal setzen lassen“, sagte er. In der Ortschaft kenne jeder jeden.

Update 9.13 Uhr: Bei denen in einem Vogtareuther Wohnhaus entdeckten Leichen handelt es sich um eine Frau und ihre beiden Kinder. „Wir gehen davon aus, dass sich eine Familientragödie abgespielt hat“, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen komme die Mutter als Täterin in Betracht. Es gebe keine Fahndung.

Der Ehemann und Vater wird derzeitig psychologisch betreut. Womöglich hat er sich zum Zeitpunkt der Taten im Haus befunden. Über den tragischen Vorfall in der oberbayerischen Gemeinde berichtet auch rosenheim24.de*.

Schreckliches #Familiendrama in #Vogtareuth im Landkreis #Rosenheim: Mutter tötet wohl erst ihre beiden Kinder und dann sich selbst - Ermittlungen laufen auf Hochtouren ©gbf https://t.co/cmShMyM2UR pic.twitter.com/G9RhxNj09X — rosenheim24.de (@rosenheim24) April 3, 2020

Vogtareuth/Bayern: Drei Leichen in bayerischem Wohnhaus gefunden - Tatort abgeriegelt

Erstmeldung von 8.50 Uhr:

Vogtareuth - Am Freitagmorgen (3. April) gegen 4.40 Uhr wurden Einsatz- und Rettungskräfte nach Vogtareuth im Landkreis Rosenheim gerufen. In einem Wohnhaus wurden daraufhin drei tote Personen gefunden. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Alles deutet auf ein Gewaltverbrechen hin.

Nach derzeitigem Stand vermuten die Ermittler offenbar ein Familiendrama. Bei den Toten soll es sich noch unbestätigten Meldungen zufolge um eine Frau und ihre beiden Kinder handeln. Wer die Einsatzkräfte gerufen hat, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Der Tatort wurde von Einsatzkräften der Polizei abgeriegelt.

mm/tz/dpa

Über weitere Nachrichten aus dem Freistaat halten wir Sie in unserem Bayern-Ressort auf dem Laufenden.

*rosenheim24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © dpa / Lino Mirgeler