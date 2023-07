„Blue Punisher“ jetzt auch in Bayern: Polizei warnt vor gefährlicher Droge – Festnahme bei Volksfest

Von: Felix Herz

Die oberfränkische Polizei meldet, dass die gefährliche Droge „Blue Punisher“ auch beim Kulmbacher Altstadtfest in Umlauf sein könnte. (Symbolbild) © Beautiful Sports / IMAGO / Polizeipräsidium Oberfranken / Merkur-Collage

Seit dem Tod einer 13-Jährigen macht die gefährliche Ecstasy-Droge „Blue Punisher“ von sich Reden. Nun scheint sie auch in Bayern angekommen zu sein.

Kulmbach – Am vorigen Wochenende war eine 13-Jährige nach dem Konsum der speziellen Ecstasy-Droge „Blue Punisher“ verstorben. Weitere Jugendliche waren im Krankenhaus, vor Kurzem ist wohl noch eine 18-Jährige aus Halle nach dem Konsum der Droge verstorben. „Blue Punisher“ ist vor allem wegen der hohen MDMA-Konzentration enorm gefährlich. Sogar die Betreiber des „Fusion“-Festivals, wo ein gelinde gesagt liberalerer Umgang mit Drogen herrschen soll, warnten eindringlich vor der Droge. Nun scheint sie auch in Bayern angekommen zu sein – ausgerechnet auf einem Volksfest.

„Blue Punisher“ beim Kulmbacher Altstadtfest in Umlauf? 19-Jähriger festgenommen

Das Polizeipräsidium Oberfranken verschickte am Samstag, 1. Juli, eine Pressemitteilung, in der es um „Blue Punisher“ in Bayern geht. Die Droge könnte am Freitag, 30. Juni, in Umlauf gekommen sein – „Die Polizei Oberfranken warnt eindringlich vor dem Konsum der gefährlichen Droge“, heißt es. Demnach wurde die Droge bei einem 19-Jährigen im Rahmen des Altstadtfestes in Kulmbach gefunden.

Unter anderem „Blue Punisher“ wurde bei der Kontrolle des 19-Jährigen gefunden. Die Droge wurde sichergestellt, der Mann festgenommen. Gegen ihn wurde wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ein Strafverfahren eingeleitet

Eindringliche Warnung der Polizei: „Kann Lebensgefahr bedeuten“

Im Rahmen des besorgniserregenden Drogenfundes warnt die oberfränkische Polizei eindringlich: „Die Einnahme der blauen Pille ‚Blue Punisher‘ kann Lebensgefahr bedeuten!“ Schwere Nebenwirkungen bis hin zum Herzstillstand seien möglich. Grund sei die viel zu hohe Dosierung des Wirkstoffes MDMA. Das Aussehen der Pille, so die Polizei, sage nichts über deren Inhaltsstoffe und Dosierung aus.

Abschließend mahnt die Polizei noch, bei Personen, die die Droge konsumiert haben, einen Arzt aufzusuchen. „Achten Sie auf Ihre Mitmenschen. Die oberfränkische Polizei rät dringend von einem Konsum der Droge ab!“ (fhz)

