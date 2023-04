Maidult und Frühlingsfest: Die Volksfest-Saison 2023 in Bayern im Überblick

Von: Adriano D'Adamo

Die Volksfestsaison hat begonnen. In Nürnberg, Passau oder auch in München wurden die Bierzelte aufgestellt. Die Volksfest-Saison 2023 im Überblick.

München – Mit dem Würzburger Frühjahrsvolksfest beginnt traditionell die Volksfest-Saison in Bayern. Neben Nürnberg, Passau oder München starten auch in anderen Gemeinden und Dörfern in den kommenden Tagen die Volksfeste. Damit der Volksfest-Besuch glückt, finden Sie die Daten der Volksfest-Saison 2023 in Bayern hier im Überblick.

Das Nürnberger Frühlingsfest steht kurz bevor. © Daniel Löb/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Volksfest-Saison 2023: Nürnberger Frühlingsfest und Frühlingsfest in München

Das Würzburger Frühjahrsvolksfest ist schon vorbei, dafür beginnen am 8. April die Frühlingsfeste in Nürnberg und in Bayreuth. Am 21. April findet auch das 57. Frühlingsfest in München auf der Theresienwiese statt. In Bayern finden außerdem im April und Mai noch viele weitere Volksfeste statt - ein Überblick.

Nürnberger Frühlingsfest: 8. bis 23. April in Nürnberg

Bayreuther Frühlingsfest: 8. bis 16. April in Bayreuth

Gerner Dult 2023: 14. bis 24. April in Eggenfelden

57. Frühlingsfest München: 21. April bis 8. Mai in München

Maidult: 21. April bis 1. Mai in Burglengenfeld

Marktler Dult 2023: 27. bis 30. April in Marktl am Inn

Brucker Volksfest: 28. April bis 7. Mai in Fürstenfeldbruck

Passauer Maidult: 28. April bis 7. Mai in Passau

Frühlingsfest Weiden: 28. April bis 7. Mai in Weiden in der Oberpfalz

Frühlingsfest: 28. April bis 7. Mai in Coburg

Deggendorfer Frühlingsfest: 29. April bis 8. Mai in Deggendorf

Rother Frühlingsfest: 5. bis 8. Mai in Roth

Frühlingsfest Ansbach: 12. bis 18. Mai in Ansbach

Regensburger Maidult: 12. bis 29. Mai in Regensburg

Burghauser Maiwiesn: 12. bis 21. Mai in Burghausen

Frühlingsfest Traunstein: 12. bis Mai in Traunstein

Jura Volksfest Neumarkt: 17. bis 21. Mai in Neumarkt in der Oberpfalz

Günzburger Frühlingsfest: 17. bis 18. Mai in Günzburg

99er Frühlingsfest 2023: 18. bis 21. Mai in Iphofen

Wasserburger Frühlingsfest: 19. bis 29. Mai in Wasserburg am Inn

Mamminger Volksfest: 19. bis 22. Mai in Mamming

50. Chamer Frühlingsfest: 19. bis 20. Mai in Cham

Gillamoos: 31. August bis 4. September in Abensberg

Oktoberfest in München startet am 16. September

Auch nach Mai finden größere Volksfeste in Bayern statt, wie das Nürnberger Herbstvolksfest vom 25. August bis zum 10. September. Kurz darauf startet am 16. September das Oktoberfest in München auf der Theresienwiese, es geht bis zum 3. Oktober. (Alle Angaben ohne Gewähr)

