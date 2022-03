Inzidenz in Bayern steigt auf Rekord-Hoch - doch weitere Lockerung gilt „von Samstagmorgen an“

Von: Katarina Amtmann

Markus Söder und Hubert Aiwanger in München.

Die Corona-Inzidenz in Bayern ist auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Aiwanger äußert eine Hoffnung für Volksfeste. Alle News im Ticker.

Corona* in Bayern: Sieben-Tage-Inzidenz* steigt auf Rekord-Hoch.

Sieben-Tage-Inzidenz* steigt auf Rekord-Hoch. Corona-Regeln: Aiwanger hofft auf Volksfeste ohne 2G.

Update vom 18. März, 12.32 Uhr: Die Corona-Auflagen an Bayerns Seilbahnen werden gelockert. „Wir werden Seilbahnen in Bayern von Samstagmorgen an wie den ÖPNV behandeln“, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe dann - ebenso wie in Österreich und der Schweiz - keine Zugangsbeschränkungen mehr. Allerdings bleibt es bei den beliebten Fahrten auf die Berge in geschlossenen Kabinen bei der Maskenpflicht. Bislang waren in Seilbahnen 2G-Vorschriften zu beachten, das heißt, nur gegen Geimpfte oder Genesene durften mitfahren.

Inzidenz in Bayern steigt auf Rekord-Hoch - Aiwanger mit klarer Regel-Forderung für Volksfeste

Erstmeldung vom 18. März, 9.14 Uhr: München - Neuer Tag, neuer Rekord: Die Inzidenz ist in Bayern am Freitag (18. März) auf einen neuen Höchstwert gestiegen. Das Robert Koch-Institut* (RKI) gab den Wert für den Freistaat mit 2141,9 an. Das sind rund 62 mehr als am Vortag (2079,8). Die Inzidenz war in den letzten elf Tagen fast täglich gestiegen und hatte immer neue Höchstwerte erreicht, lediglich am Mittwoch war sie leicht gesunken. Der Freistaat hatte laut RKI die dritthöchste Inzidenz hinter Mecklenburg-Vorpommern (2468,1) und dem Saarland (2239,0).

Corona-Zahlen für Bayern: Fast 60.000 Neuinfektionen - bundesweiter Spitzenreiter liegt im Freistaat

58.436 Neuinfektionen in 24 Stunden

39 neue Todesfälle binnen eines Tages

Landkreis Haßberge (bayern- und bundesweiter Spitzenreiter): 3371,1

Corona-Regeln in Bayern: Aiwanger fordert Volksfeste ohne 2G

Welche Corona-Regeln gelten, lesen Sie in unserer Übersicht. So sollen beispielsweise Volksfeste bald wieder möglich sein. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat sich aber gegen 2G-Regelungen auf bayerischen Volksfesten ausgesprochen. „Ein Volksfest sollte in meinen Augen durchaus ein Fest des Volkes sein und nicht am Ende vielleicht nur ein Fest der aktuell frisch Geimpften“, sagte er dem Bayerischen Rundfunk (BR).

Wenn Veranstalter sich von sich aus für 2G entschieden, könne man das nicht verbieten, sagte der Freie-Wähler-Chef. „Aber ich glaube, dass sich das auf Dauer nicht halten lässt.“ Der Augsburger Osterplärrer soll laut BR Mitte April beginnen, die Schausteller hatten demnach von sich aus 2G als Zugangsvoraussetzung angeboten.

Corona-Lockerungen in Bayern: Welche Regeln sinnvoll? Infektiologe klärt auf

Infektionsschutzgesetz: Verbot von Volksfesten könnte bald entfallen

Sollte das neue Infektionsschutzgesetz in Berlin wie bisher vorgesehen beschlossen werden, entfällt auch in Bayern unter anderem das bisherige Verbot von Volksfesten und Jahresmärkten. Für Volksfeste sollen bis zum 2. April noch analoge Regeln wie in der Gastronomie gelten, dann fallen auch hier sämtliche Auflagen weg. Mit Blick auf die Absage des Politiker-Derbleckens beim Starkbieranstich auf dem Nockherberg* sagte Aiwanger, er hoffe nicht, dass das einen „Dominoeffekt“ auslöse. „Wir können ja nicht nur immer depressiv rumrennen“, sagte er. Er sei dafür, „dass ein gewisser Grundoptimismus - trotz allen Ernstes der Lage - wieder in die Bevölkerung zurückkehrt“. (kam/dpa) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Erst am Donnerstag fand die letzte Bund-Länder-Runde zur Corona-Politik statt. Markus Söder äußerte sich danach unzufrieden.