Berghütte in Oberbayern gerät in Brand und wird vollständig zerstört

Von: Leyla Yildiz

Die Feuerwehr musste einen Brand in den Chiemgauer Alpen löschen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Eine Berghütte in den Chiemgauer Alpen ist in Brand geraten und vollständig zerstört worden. Der Schaden liegt wohl im sechsstelligen Bereich.

Traunstein - Am späten Dienstagabend (8. August) brach in einer Berghütte am Staufenmassiv (Landkreis Berchtesgadener Land) ein Feuer aus, das beträchtlichen Sachschaden anrichtete. Die örtliche Kriminalpolizeiinspektion Traunstein hat die Untersuchungen zur Ursache des Brandes aufgenommen.

Gegen 23 Uhr gingen laut Polizei bei der Integrierten Leitstelle mehrere Alarmmeldungen über den Brand einer Almhütte ein. Prompt wurden Bergwacht und Feuerwehren alarmiert, doch bei ihrer Ankunft war die Berghütte bereits in Flammen aufgegangen und nur noch ein loderndes Inferno übrig.

Berghütte komplett niedergebrannt: Feuerwehr arbeitet über mehrere Stunden

Die Feuerwehrkräfte arbeiteten über mehrere Stunden hinweg, um alle Glutnester des Brandes zu löschen. Trotz des raschen Eintreffens der Kräfte brannte die Hütte bis auf ihre Grundmauern nieder.

Die ersten Ermittlungen wurden durch den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Traunstein aufgenommen. Später übernahmen die Brandfahnder des Fachkommissariats 1 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die weiteren Untersuchungen.

Berghütte in den Chiemgauer Alpen gerät in Brand: Kriminalpolizei ermittelt

Die genaue Ursache des Brandes ist bisher unbekannt, und die Ermittler verfolgen verschiedene mögliche Szenarien. Der entstandene Sachschaden wird von der Kriminalpolizei auf eine sechsstellige Summe geschätzt. Zum Glück wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. (ly)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Leyla Yildiz sorgfältig geprüft.