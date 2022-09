Volontär und Redakteur (m/w/d) gesucht: Erfinde mit uns Lokaljournalismus neu

Von: Klaus-Maria Mehr

Für und von München aus berichten wir über ganz Bayern und seine Regionen. Rechts oben: ein Ausflüglerstau im Oberland, darunter unser Newsroom und das Schloss Elmau, Tagungsort des G7-Gipfels, über den wir freilich auch live und von vor Ort berichtet haben. © Marcus Schlaf/Thomas Plettenberg/Imago (Montage)

Lust auf spannende Geschichten aus und für Bayern? Dann bewirb dich jetzt beim Lokalteam von Merkur.de und tz.de im Münchner Pressehaus.

Willkommen im modernsten und reichweitenstärksten Lokalteam Deutschlands. Wir versorgen täglich, stündlich, minütlich eine wachsende Leserschaft in ganz Bayern mit News, Aufregern und Kuriosem. Unsere Geschichten spielen lokal, regional und bayernweit. Dabei stellen wir uns immer und immer wieder neu die Frage: Wie können wir in einer digitalisierten Welt guten Lokaljournalismus erhalten, ausbauen und neu erfinden?

Denn Lokaljournalismus ist nicht nur der spannendste, sondern auch eine der wichtigsten journalistischen Disziplinen.

Spannend, weil Schicksale, Missstände und Aufreger erst durch uns zu Themen werden. Über Putin können viele schreiben und viele schreiben über Putin. Das Porträt einer jungen Drogenabhängigen in München, über einen Oberbayern, der Luftschutzbunkerplätze verkauft, das Service-Stück über Wohnungssuche für Studierende in Regensburg, die Geschichte über ein mysteriöses Loch im Wald – all das können nur wir machen. Und wenn wir es nicht machen, macht es meist niemand.

Und deshalb ist diese Form des Journalismus so wichtig, weil sie dort ansetzt, wo das gesellschaftliche Zusammenleben und die demokratische Willensbildung beginnt: vor der eigenen Haustür. Themen, die die ganze Bundesrepublik bewegen, haben meist als Lokalgeschichte angefangen, oft bei uns, um dann bundesweit aufgegriffen zu werden.

Natürlich besteht unsere Arbeit nicht nur aus dem Finden, Recherchieren und Schreiben oben genannter Top-Themen. Tatsächlich ist das nur ein Teil unserer Aufgabe.

Wir sind News-Junkies. Wir scannen laufend diverse Themen-Kanäle und filtern und priorisieren nach Relevanz und Leserinteresse die wichtigsten Neuigkeiten für Bayern heraus – von Unwetterwarnung, über Großbrand bis zum Söder-Tweet zur Winnetou-Debatte – all das in Echtzeit und rund um die Uhr.

Volontär und Redakteur (m/w/d) im Lokalteam gesucht! Bewirb dich jetzt!

Wenn dich das alles so sehr begeistert wie uns, bewirb dich jetzt für ein Volontariat hier oder eine Redakteursstelle (m/w/d) hier. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Wenn du uns vorher noch besser kennenlernen möchtest: Hier stellen wir unsere Ressorts und unser Team vor.

Du findest das alles sehr spannend, aber bist fachlich noch gar nicht so weit. Kein Problem, bewirb dich doch für ein Praktikum direkt im Lokalteam.