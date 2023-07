Rollerfahrerin fährt unerlaubt an Stau vorbei und wird von Auto erfasst

Von: Katarina Amtmann

Nach einem Auffahrunfall bildete sich in Oberbayern ein Stau. Eine Bikerin fuhr daran vorbei und wurde von einem Auto erfasst.

Winkl - Am Dienstag, 18. Juli, ereignete sich am Bahnübergang in Winkl (Bischofswiesen, Landkreis Berchtesgadener Land) ein Unfall. Es handelte sich um einen Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen, bei dem ein 69-Jähriger leicht verletzt wurde. Das teilte das Bayerische Rote Kreuz mit.

Unfall in Oberbayern: Autofahrer leicht verletzt

Den bisherigen Polizei-Ermittlungen zufolge hatte ein Wohnmobil-Fahrer die Autos vor sich übersehen, die sich dem Bahnübergang näherten, abbremsten und letztlich verkehrsbedingt stehenbleiben mussten. Das Wohnmobil schob den Dacia des 69-Jährigen vor ihm auf den davor fahrenden Laster auf. Der Autofahrer kam in eine Klinik, die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab.

Eine Frau fuhr am Stau vorbei und wurde bei einem Unfall mittelschwer verletzt. © BRK BGL

Nach Unfall: Bikerin fährt an Stau vorbei und wird von Auto erfasst

Die Straße war während der Bergung kurzzeitig komplett gesperrt, „wodurch sich bei dichtem Urlauber-Verkehr in beide Richtungen lange Staus bildeten, was einer 65-jährigen Pidingerin zu lange dauerte“, so das BRK. Die Frau überholte mit ihrem Roller unerlaubt die in Richtung Hallthurmer Berg und Bad Reichenhall gestauten Fahrzeuge, was ihr „am unteren Eisenrichter Berg zum Verhängnis wurde“. Denn die im Stau wartenden Fahrer hatten eine Frau vom angrenzenden Bauernhof in die B20 fahren lassen, „die mit der Rollerfahrerin nicht rechnen konnte, sie deshalb übersah und erfasste.“ Die 65-Jährige stürzte über die Böschung in die angrenzende Wiese und blieb mittelschwer verletzt liegen.

Ersthelfer und Einsatzkräfte kümmerten sich um die Verletzte. Sie kam mit Verdacht auf Rückrat-Verletzungen per Krankenwagen in die Klinik. (kam)

