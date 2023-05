Von wegen Absage: Oberbayern von Bahnstreik massiv betroffen – schon Sonntagabend Stillstand

Von: Klaus-Maria Mehr

Teilen

Ganz Bayern atmet nach der Streikabsage auf? Nein. Die Angestellten der Bayerischen Regionalbahn (BRB) haben nichts von der Einigung zwischen DB und EVG und streiken weiter.

Holzkirchen/München – Schon am Sonntagabend ab 19 Uhr fährt nicht mehr viel im südlichen Oberbayern. Betroffen sind alle Verbindungen, die die BRB bespielt und damit alle Strecken ins Oberland, auch diverse Verbindungen ins Chiemgau bis nach Rosenheim und von da weiter nach Salzburg sowie einige Verbindungen von Augsburg in den Landkreis Weilheim-Schongau und ins Allgäu. Die BRB-Fahrgäste trifft die Meldung offenbar überraschend. Die Webseite der BRB ist seit dem frühen Nachmittag – wohl wegen Überlastung – nicht mehr aufrufbar.

Im Einzelnen wird nach einer aktuellen BRB-Pressemitteilung der Zugverkehr auf folgenden Strecken am Sonntagabend eingestellt:

Fährt von Sonntagabend bis Mittwochnacht sicher nicht: BRB von Tegernsee nach München. © Thomas Plettenberg

Bahn-Streik in Bayern Montag bis Mittwoch: Diese Linien im Oberland sind betroffen

Das gesamte Schienennetz im Oberland wird von der der BRB (hier: ehemals Bayerische Oberlandbahn, BOB) bespielt.

München-Tegernsee (über Holzkirchen)

München-Lenggries (über Bad Tölz und Holzkirchen)

München-Bayrischzell (über Miesbach und Holzkirchen)

Fünf Netze, ein Betreiber: Die BRB fährt in ganz Südbayern. © BRB/Nadine Kolbeck

BRB-Streik: Diese Linien ab Augsburg und im Landkreis Weilheim-Schongau sind betroffen

Augsburg-Schongau (über Weilheim)

Augsburg-Füssen (über Buchlohe)

Augsburg-Gessertshausen

BRB-Streik: Diese Linien um Rosenheim bis Salzburg sind betroffen

München-Rosenheim (ehemals Meridian)

München-Rosenheim (über Holzkirchen, ehemals Meridian)

München-Salzburg (über Rosenheim und Freilassing)

Rosenheim-Berchtesgaden (über Freilassing)

Rosenheim-Kufstein

Mehrtägiger Streik bei der BRB – Züge fahren erst Mittwochmorgen wieder

Die Angestellten der BRB sind in keinem Tarifverbund und profitieren damit nicht von der am Samstag erzielten Einigung zwischen der Eisenbahngewerkschaft EVG und der Deutschen Bahn (DB). Deshalb ist aus Sicht der BRB-Arbeitnehmervertreter ein erneuter massiver Streik alternativlos. Der Ausfall trifft Oberbayern in einer ungewohnten Intensität. Der Streikaufruf gilt ab 22 Uhr am Sonntag (14. Mai) bis Dienstag (16. Mai) um 24 Uhr.

Die BRB stellt den Betrieb allerdings stückweise schon ab 19 Uhr am Sonntagabend ein, damit die Züge am Mittwochmorgen so bereitstehen, dass eine Wiederaufnahme des Betriebs am Mittwochmorgen möglichst reibungslos erfolgen könne.

Übrigens: Nicht nur auf den BRB-Strecken in Oberbayern und Schwaben fallen Züge aus. In ganz Bayern rechnet die DB mit diversen gecancelten Fernverkehrsverbindungen am Montag. Die Bahn hatte am Wochenende den Betrieb mit Blick auf den drohenden Streik heruntergefahren und muss nun wieder auf „Hochfahren“ umstellen.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie täglich über alle wichtigen Geschichten aus Bayern.)