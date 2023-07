Fahrer in Auto eingeklemmt: Feuerwehr findet ihn tot an Unfallstelle

Von: Adriano D'Adamo

Bei einem Autounfall kommt ein Fahrer ums Leben. Als die Einsatzkräfte an der Unfallstelle eintreffen, können sie nur noch seinen Tod feststellen.

Neustadt an der Waldnaab – Am Mittwoch (12. Juli) ereignete sich auf der Staatsstraße zwischen Neustadt an der Waldnaab und Windischeschenbach ein schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Ein 65-jähriger Autofahrer kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinunter und überrollte einen Baum.

Der Fahrer wurde im Auto eingeklemmt und kam ums Leben. © NEWS5 / Beer

Kein Lebenszeichen mehr: Fahrerewar nicht mehr zu retten

Der Fahrer wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr traf schnell am Unfallort ein und begann mit der Rettungsaktion, musste jedoch feststellen, dass der Fahrer keine Lebenszeichen mehr zeigte. Trotz aller Bemühungen konnte ein hinzugerufener Notarzt nur noch den Tod des Fahrers bestätigen.

Die genaue Ursache des Unfalls ist bisher unklar. Es wird vermutet, dass medizinische Probleme eine Rolle gespielt haben könnten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Unfallhergang zu klären.

