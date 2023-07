Betrunken im falschen Bett gelandet: Mann wegen sexueller Nötigung vor Gericht

Von: Marvin Köhnken

Eine beinahe unglaubliche Verwechslung hat jetzt zu einem Gerichtsprozess in Würzburg geführt, die gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt worden ist. © dpa/Friso Gentsch&dpa (Montage)

Ein Mann hat in Würzburg offenbar die Wohnung verwechselt und daraufhin unbewusst Sex mit einer fremden Frau gehabt. Darum stand er nun vor Gericht.

Würzburg – Eine unfassbare Verwechslung hat in Würzburg zu einem Gerichtsprozess wegen sexueller Nötigung geführt. Dort stand nun ein Mann vor dem Amtsgericht – weil er im Mai 2022 offenbar unbewusst mit der falschen Frau geschlafen hat. Die Details der ganzen Angelegenheit muten dabei ziemlich unglaubwürdig an. Oder, wie es die Staatsanwaltschaft laut mainfranken24.de ausdrückt: „Eine Verkettung ungünstiger Zufälle.“

Schüssel passt in fremde Wohnungstür: Mann landet im Bett neben fremder Frau

Der Fall, der am Montag, 3. Juli, vor dem Amtsgericht Würzburg in Bayern seinen Abschluss fand, begann mit einer Einladung: Eine 62 Jahre alte Frau habe den 48-jährigen Angeklagten per Textnachricht zu sich in die Wohnung eingeladen, um ihm – wohl freundschaftlich – beiseite zu stehen. Beide hatten sich bei einem Reha-Aufenthalt kennengelernt. Ein Schlüssel, abgelegt auf dem Briefkasten, sollte dem betrunkenen Mann am späten Abend Einlass in die Wohnung der dann womöglich schon schlafenden Frau gewähren.

Weil allerdings der Strom im Treppenhaus ausgefallen war, verwechselte der 48-Jährige offenbar die Etage. Weil zudem der Schlüssel auch dort passte, kam es anschließend zum Sprung ins falsche Bett. Dort wiederum zog der Mann die 33-jährige Nachbarin seiner Bekannten aus und es kam zum Geschlechtsverkehr. Erst, als der Angeklagte den Namen der schlaftrunkenen Frau aussprach, bemerkte diese, dass nicht ihr Mann sich zu ihr gelegt hatte und stieß den Fremden von sich. Ohne Weiteres ließ der Mann sofort von der Frau ab.

Verfahren in Würzburg wegen sexueller Nötigung gegen Geldauflage eingestellt

Im Anschluss an die Begegnung im fremden Bett wurde der 48-Jährige vom Ehemann der Geschädigten und dessen Freunden verprügelt. Vor Gericht entschuldigte sich der Mann mehrfach bei der Frau. Diese wirkte demnach allerdings noch ziemlich mitgenommen: „Ich fühle mich dreckig, mein ganzes Leben ist ka­putt“, zitierte bild.de das Opfer. Vorläufig eingestellt wurde das Verfahren wegen sexueller Nötigung dennoch – gegen eine Geldauflage von 2400 Euro zulasten des Angeklagten, zahlbar innerhalb von sechs Monaten.

Der Anwalt der Ne­benklage sprach anders als die Richter von einer Vergewaltigung und behielt sich weitere zivilrechtli­che Ansprüche gegen den Mann sowie die zuständige Hausverwaltung, die Stadtbau Würzburg, vor. Die nämlich habe offenbar von dem zweifach passenden Schlüssel gewusst und nicht dafür gesorgt, einen der betroffenen Türzylinder auszutauschen.