Gewitter-Front erreicht Bayern: DWD gibt für den Süden des Freistaats Warnungen heraus

Von: Felix Herz

Teilen

Bayern steht vor einem großen Wetter-Umschwung – mitten in der Woche sollen die Temperaturen plötzlich abstürzen. Doch geht es danach wieder nach oben?

Update, 12. September, 19.24 Uhr: Über den gesamten Abend und die Nacht werden sich in weiten Teilen Bayerns Gewitter bilden. Aktuell warnt der Deutsche Wetterdienst für den Raum Augsburg vor teils heftigen Gewittern mit Starkregen und Hagel. Auch im Süden bleibt die Lage gewittrig. Im Laufe der Nacht wird mit weiteren Gewittern gerechnet, die sich von Franken bis Niederbayern und den Süden ziehen.

Gewitter-Front erreicht Bayern: DWD gibt für den Süden des Freistaats Warnungen heraus

Update, 12. September, 18.02 Uhr: Die lang anhaltende Hochdruchphase erlebt im Augenblick ihr vorläufiges Ende. Von Westen her ziehen derzeit Gewitter im Südwesten Bayerns auf. Der Deutsche Wetterdienst hat eine entsprechende Warnung herausgegeben. Gewarnt wird vor „starken Gewittern“, die Warnung gilt vorerst bis 20 Uhr. Betroffen sind folgende Regionen:

Region Kempten

Region Weilheim

Garmisch-Partenkirchen

Ein Blick auf das Regenradar zeigt, dass die Front im Laufe des Abends weiter gen Osten zieht, wodurch auch weitere Teile Bayerns von den Gewittern betroffen sein könnten.

Update vom 12. September, 14 Uhr: Über weite Teile Deutschlands zieht demnächst ein Unwetter-Band, der DWD warnt. Für Bayern haben die Meteorologen indessen ihre Gewitter-Vorhersage erweitert – so soll es nun auch am Mittwoch-Vormittag, 13. September, erneut krachen. Die Rede ist von „ansteigender Gewittertätigkeit, im Tagesverlauf besonders in Alpennähe nochmals teils starke Gewitter“, heißt es im Warnlagebericht.

Update vom 12. September, 11.45 Uhr: Während es in Bayern am Nachmittag ungemütlich werden sollen, laufen andernorts bereits die ersten direkten Warnungen ein. So muss sich auch Hessen am Dienstag auf heftige Gewitter einstellen, und auch für Niedersachsen gibt der Deutsche Wetterdienst Warnungen heraus.

Update vom 12. September, 8.45 Uhr: Entgegen der ersten Meldungen entwickelt sich die aktuelle Wetterlage in Bayern so, dass es schon heute zu dem vorhergesagten Wetterumschwung kommt. So schreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) im aktuellen Warnlagebericht zu Bayern, dass es am heutigen Dienstag zwar zunächst noch sonnig warm wird im Freistaat – dann aber Gewitter kommen: „Ab dem späten Nachmittag am westlichen Alpenrand sowie im Westen Bayerns erste, teils kräftige Gewitter mit Starkregen um 20 l/qm in kurzer Zeit, Sturmböen bis 85 km/h und kleinkörniger Hagel.“

Drastischer Wetter-Umschwung in Bayern – Sogar Unwetter möglich

Regional und örtlich begrenzt seien sogar Unwetter mit heftigem Starkregen um 40 Liter pro Quadratmeter und Hagel möglich. Ungemütlich bleibt es demnach auch in der kommenden Nacht: „In der Nacht zum Mittwoch wahrscheinlich vor allem in Franken weitere teils auch schwere Gewitter mit oben abgegebenen Begleiterscheinungen“. In der zweiten Nachthälfte würde das Unwetter-Potential dann abnehmen.

Erstmeldung vom 11. September: München – Die aktuelle und hochsommerliche Großwetterlage scheint vor einer ziemlich kalten Pause zu stehen. Das zumindest geht hervor aus dem aktuellen Wetter-Video des Dienstes wetter.net mit dem Meteorologen Dominik Jung. In vielen Teilen Deutschlands sind Gewitter wahrscheinlich, mancherorts sogar Unwetter – wie sieht es in Bayern aus.

Wetter in Bayern vor Temperatursturz – Rund um München geht es besonders steil bergab

Am Montag, 11. September, und Dienstag, 12. September, gibt es noch Sonne satt in Bayern. Bei höchstens leichter Bewölkung verharren die Temperaturen bei knapp 30 Grad im gesamten Freistaat. Am Mittwoch, 13. September, dann der Absturz: In der Landeshauptstadt München und Umgebung soll es runter auf 21 Grad gehen, viel Regen und einzelne Gewitter sind möglich.

Der September-Sommer hält die Temperaturen in Bayern hoch – doch mitten in der Woche sollen sie plötzlich abstürzen. Auch Gewitter sind möglich. (Symbolbild) © HEN-FOTO / IMAGO

Im Norden Bayerns rund um Nürnberg bleibt es dagegen weitgehend trocken, doch auch hier stürzen die Temperaturen im Vergleich zu den hochsommerlichen Tagen aktuell in den Keller – sie werden demnach bei rund 20 Grad liegen, lässt Dominik Jung im wetter.net-Video verlauten.

Am Donnerstag, 14. September, trifft es den bayerischen Süden rund um München noch kälter – gerade mal 17 Grad werden vorhergesagt. Im Norden Bayerns sollen es immerhin rund 22 Grad werden. Immerhin soll es bei leichter Bewölkung trocken bleiben.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Nur ein kurzes Temperatur-Tal? Die Aussichten fürs Wochenende

Mit dem Sommer ist es damit aber nicht vorbei, im Gegenteil – nach dem wohl eher kurzen Temperatursturz zur Mitte der Woche klettern die Temperaturen in Bayern wieder fleißig nach oben. So knacken sie am Freitag, 15. September, bereits wieder die 20-Grad-Marke, am Samstag – wie soll es pünktlich zum Wiesn-Anstich anders sein –, 16. September, und Sonntag, 17. September, erreichen die Werte wieder Regionen nahe der 30 Grad.

Ähnlich geht es dann auch in der kommenden Woche weiter, wenngleich erneute Temperaturstürze mit einigen Gewittererscheinungen möglich sind – das wird sich aber noch zeigen und lässt sich zum jetzigen Stand schwer vorhersagen. (fhz)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.